Zyxel Türkiye Müdürü Şişik: Son kullanıcı kanalında ciddi bir büyüme bekliyoruz

Zyxel, Türkiye'de hangi alanda faaliyet gösteriyor?

Zyxel; modem, router, mesh teknolojisine uygun ürünler, wi-fi kablosuz genişletici, elektrik hattı üzerinden internet erişimi sağlayan PLA gibi elektrik hattı üzerinden internet sağlayan genişleticiler gibi cihazları Türkiye piyasasına sunuyor. Bireysel ve kurumsal kullanıcılara hitap eden ağ üzerinde çalışan veri depolama cihazı (NAS) ve medya oynatıcılar, güvenlik cihazları, prowireless ürünler, ağ anahtarları ve bulut ağ hizmeti gibi ürün ve çözümlerimiz de bulunuyor.

Ar-Ge çalışmaları ne durumda?

Zyxel olarak Ar-Ge çalışmalarına oldukça önem veriyoruz. Gelirimizin yüzde 10’u Ar-Ge’ye ayrılıyor ve dünya genelinde Ar-Ge çalışanı sayımız 600.

Zyxel için bu yıl nasıl geçti? Hedefler neler?

İlk 3 çeyreği büyüme ile kapattık, dördüncü çeyrekte de hem kurumsal tarafta da son tüketici tarafında büyüme yakaladık. 2017 yılı açıkçası Zyxel için büyük bir değişim ve dönüşüm yılı oldu. Kanal yapımızda aramıza katılan yeni takım arkadaşları ile ciddi bir büyüme yaşadık. Ayrıca bu yıl yönetimsel olarak Zyxel Avrupa’ya bağlandık. Bu değişikliğin olumlu anlamda yansımalarını gördük. Avrupa’nın bir birimi olarak pazarda daha fazla söz sahibi olacağımıza inanıyoruz ve Türkiye pazarına ciddi yatırımlar yapmayı sürdürüyoruz.

2018 yılında da gerek kurumsal kanalda, gerek nihai tüketici kanalında ciddi büyüme bekliyoruz. Özellikle kurumsal kanaldaki partner yapılanmamız ile büyük projelere imza atmayı planlıyoruz. 2018 yılında Penta ile stratejik iş ortaklığı anlaşması imzaladık ve yolumuza tek distribütör ile devem etme kararı aldık. Bu nedenle Türkiye’de ürünlerimizim sadece Penta üzerinden son kullanıcı ile buluşturuyoruz.

Zyxel ev kullanıcısından, Internet Servis Sağlayıcısı (ISS) kurumlara dek tüm pazar segmentlerine hitap eden ürünler geliştiriyor. En yeni ürünlerimizden birisi olan, Mesh teknolojisine sahip Multy ürün ailesi ile 2018 yılında son kullanıcı kanalında ciddi bir büyüme hedefliyoruz.

Önümüzdeki günler ağ teknolojileri alanında ne gibi yenilikler göreceğiz?

Araştırma şirketi Gartner, bu sene yayımladığı 10 teknoloji trendini üç ana kategori altında topluyor. Bunlar Intelligent (Akıllı), Digital (Dijital) ve Mesh (Ağlar) şeklinde sıralanıyor. Gartner insanların, cihazların, içeriklerin ve hizmetlerin birbirleriyle örgülenmesine hep birden “akıllı dijital ağ” adını veriyor. Akıllı dijital ağ, dijital işi desteklemek için dijital modeller, iş platformları ve zengin ve akıllı bir dizi hizmetle sağlanıyor. Gartner ağ kategorisinde ise (viii) Blockchain, (ix) Olaya Dayalı ve (x) Sürekli Uyarlanan Risk ve Güven konularının trend olmaya devam edeceği ifade ediyor.

Son yıllarda hakkında çokça konuşulan Blockchain için uzun vadede önemli bir potansiyeli olmakla birlikte önümüzdeki birkaç yılda bu hedefe ulaşmasının pek mümkün olduğu düşünülmüyor. 2020 yılına gelindiğinde olay kaynaklı, gerçek zamanlı durum farkındalığının dijital iş çözümlerinin yüzde 80'inde gerekli bir özellik olacağı tahmin ediliyor.

Otel seçiminde Wi-Fi önemli bir kriter. Şirketinizin bu yönde özel bir çalışması bulunuyor mu?

Otel yöneticileri genelde ağ performansı ile ilgili problemlerle karşılaştığını, ağa bağlanan cihaz sayısının düzenli olarak performansı engellediğini belirtiyorlar. Bir sorun varsa elbette misafirlerin 3G / 4G’ye geçmelerini beklemek uygun değil. Özellikle güvenilir mobil veri servislerine henüz sahip olmayan kırsal alanlarda birçok otel bulunmakta. Ayrıca yabancı misafirlerin hepsi data roaming avantajlarından yararlanamayabilirler. Bu nedenle Wi-Fi, internete bağlanabilmek için en ekonomik yol olabilir. Otellerin bu konudaki gerekli yatırımı yapması kaçınılmaz.

Araştırma verilerine göre birçok Wi-Fi sorununun altında yatan nedenler; otel yöneticilerinin neredeyse yarısının (%49) kurulumdan önce saha keşfi yaptırmamış ya da yapılıp yapılmadığını bilmediği açıkça görülüyor. Ayrıca kurulumların yüzde 15’i otel müdürü ya da otelin başka bir personeli tarafından tamamlanmış olduğu anlaşılıyor.

Her otel farklıdır ve her biri etkili bir Wi-Fi şebekesinin kurulması için belirli zorluklar içermektedir. Ortak sorunlar arasında, erişim noktalarından uzaklıklar, duvar kalınlıkları gibi konular sayılabilir. Bu gibi teknik bilgi içeren konular ancak uzman bir profesyonel yardımı ile çözüme kavuşabilir. Saha keşfi yapmadan bir Wi-Fi ağı kurmak, mekanın misafir sayısına uygun olup olmadığını kontrol etmeden bir parti vermek gibidir. Otel yöneticileri açıkça, inşaat ortamının ihtiyaclarına veya misafirlerine uygun Wi-Fi kurmuyorlar, bu yüzden kullanıcı sorunları ile uğraşıyorlar.

Bulut stratejinizden ve bulut yatırımlarınızdan bahsetsek biraz da?

Bilindiği gibi Bulut teknolojisi, bilgisayarlar ve diğer cihazlar için, istendiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adıdır.

“Bulut teknolojisi (bulut bilişim), yapılandırılabilir bilişim kaynaklarından oluşan ortak bir havuza, uygun koşullarda ve isteğe bağlı olarak her zaman, her yerden erişime imkân veren bir modeldir. Bulut bilişim bu yönüyle bir ürün değil, hizmettir; temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı sağlanarak, mevcut bilişim hizmetinin; bilgisayarlar ve diğer aygıtlardan elektrik dağıtıcılarına benzer bir biçimde bilişim ağı (tipik olarak internet’ten) üzerinden kullanılmasıdır.

Bu bağlamda bizler de Zyxel olarak dünya genelinde bulut teknolojilerine yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Tüm ürünlerimizi önümüzdeki 5 yılda buluta taşıyor olacağız. Teknolojinin gelişimi ve trendlere paralel değişime ayak uydurmak durumundasınız. Bu gelişmeler ışığında odağımıza elbette bulut teknolojileri bulunmakta.

Ağ cihazlarını buluttan yönetmeyi sağlayan Nebula hizmetine gelirsek?

Zyxel, Nebula Bulut Ağ Yönetimi çözümü ile ağdaki cihazları uzaktan kurabilmeyi ve yönetebilmeyi sağlıyor. Nebula yüzde yüz bulut tabanlı bir çözüm. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birden fazla sistemi kolayca yönetmelerini ve çoklu altyapılar kurmalarını sağlıyor. Nebula, cihazların üzerinde yer alan QR kodların taranarak bulut üzerinden en son güncellemelerin ve kurulum bilgilerinin otomatik olarak yapılması kolaylığını da sunuyor. Ürünü kutusundan çıkarmadan dahi kurabilmek mümkün. Bu da bilgi işlem yöneticilerinin üzerindeki iş yükünü hafifleterek çalışan verimliliğini artırıyor. İşletmelere de emek, zaman ve para maliyetlerinden önemli ölçüde avantaj sağlıyor.

İşletmeler, yeni bir şube açtıklarında; geleneksel yöntemde ağ altyapısını oluşturmak birkaç aylık bir süreç alırken, Nebula Bulut Ağ Yönetimi ile birkaç günlük bir süreç haline geliyor. Bulut Yönetimli Ağ’a geçmek, belirli kullanıcılar veya lokasyonlar için bant genişliği tahsisi gibi konularda daha ayrıntılı bir denetim yapabilmeyi de sağlıyor.

Son olarak Multy için neler söyleyebilirsiniz?

Zyxel Multy X ile roaming teknolojisi evlere geldi diyebiliriz. Multy X ile evlerde internetin çekmediği alan kalmıyor. Üç bantlı Tüm Ev WiFi Mesh Sistemi Multy X, internete bağlı uygulamaların performansını en yüksek düzeye çıkarıyor ve kapsama alanına girmeyen ölü noktaları ortadan kaldırıyor.

Multy X, kullanıcıların basit, sezgisel bir akıllı telefon uygulamasıyla yüksek performanslı bir WiFi ağı kurmalarını ve yönetmelerini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar uygulamayı kullanarak ebeveyn kontrolü, misafir ağı, Alexa ses kontrolü ve benzeri özellikleri kolaylıkla uygulayabiliyor ve yönetebiliyor.

Multy X, evde kesintisiz kapsama alanı sağlamak ve WiFi ölü noktaları ortadan kaldırmak için WiFi Mesh teknolojisini kullanıyor. Her ölçekteki evin tamamını kapsama alanına alan tek bir ağ oluşturmak için birden fazla Multy X cihazı birlikte çalışarak güvenilir WiFi kapsama alanı oluşturulabiliyor. Cihazlar otomatik olarak en iyi sinyal aldıkları en yakın MultyX’e bağlanıyor ve bağlı olduğu ağı değiştirmeden ve bağlantıları yeniden kurmadan ev içinde serbestçe dolaşmaya imkan tanıyor ve optimum ağ performansı sağlıyor.