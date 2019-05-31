Zuckerberg'ten önemli açıklama: Yapay zekaya yoğunlaştık
Facebook CEOsu Mark Zuckerberg, şirketin yapay zeka sesli asistanıyla kullanılabilecek çok fazla proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Facebookun Kaliforniyada düzenlediği yıllık F8 geliştiriciler konferansında konuşan Zuckerberg, gelecek yıllarda yapay zeka sesli asistanı ile geliştirilecek önemli arayüzler üreteceklerini anlattı.
CNBCnin haberine göre, Facebook seslere yanıt verebilen yeni yapay zek?lı teknolojili ürünler üzerinde çalışıyor.ÿFacebook şu anda kendi sesli asistanı olmayan tek büyük teknoloji şirketi. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasındaki Appleın Siri, Googleın ses asistanı ve Amazonun Alexası bulunuyor.
CNBCin aktardığına göre, Facebook 2015 yılında M adıyla bir asistan üretmişti ancak bu proje 2018 yılının başında sonlandırıldı.
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