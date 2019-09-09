Zuckerberg’in çöpçatanlık hamlesi ‘Dating’ Facebook’a eski günlerini yaşatır mı?

Bir zamanlar sadece eski okul arkadaşlarımızı bulmak için kullandığımız Facebook, son dönemde sosyal medya mecraları arasındaki rekabetin artmasıyla daha agresif ve radikal hamleler yapmaya başladı. Tabi Amerikan Senatosu’nun Facebook’un biricik CEO’su Zuckerberg’i ve beraberinde şirketi de biraz silkelediğini unutmamak lazım. Zaten genç kuşak tarafında kitleler halinde terk edilen Facebook’un tüm bu yaşananlara rağmen hala dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olması büyük başarı. Durumun farkında olan Zuckerberg de Facebook’u eski şaşaalı günlerine döndürmek konusunda kararlı ve gözünü yeni ‘Dating’ özelliğinin yaratacağı etkilere dikmiş durumda.

Çöpçatanlık uygulamalarına baktığımızda şu an pazarda Tinder’ın açık ara lider olduğunu söyleyebiliriz. Happn, OKCpid gibi birçok benzer uygulama olsa da Tinder, gerek kullandığı teknik altyapı gerekse elinde bulundurduğu kullanıcı datalarıyla makası açmış durumda. Peki ama Facebook bu pazara girerse ne olur? Hemen söyleyelim, çarşı pazar karışır. Çünkü Facebook ‘data’ konusunda şu an dijital dünyada herkesi dövebilecek güçte. Her ne kadar kişisel verilerimizi koruyup koruyamadıkları sorgulansa da en azından bu verileri kusursuz bir şekilde işleyip strateji geliştirebileceklerini, bu gibi uygulamalar için kullanabileceklerini biliyoruz. Özetle; Facebook eğer istediği rüzgarı arkasına alabilirse, kısa sürede ‘dating’ konusunda rakipsiz noktaya gelebilir. Tabi o bahsettiğimiz rüzgar da malum, gençler… Benzer uygulamaları ağırlıklı olarak z kuşağındaki genç kitlenin kullandığı biliniyor. Son dönemde bu kitlenin sosyal medyada daha çok YouTube ve Instagram’ı tercih ettiği bilinse de yeni özelliği deneyimlemek için Facebook’a geri dönmeleri çok muhtemel.

Peki gençler dönmezse, Zuckerberg yanılırsa ne olur? İşte o noktada Facebook’un en azından Türkiye’de Esra Erol, Zuhal Topal, Seda Sayan gibi isimlerle görüşüp anlaşmasında fayda var; çünkü 40 yaş üstü kullanıcıların dijital izdivaç deneyimini modere edecek tecrübeli birilerine ihtiyaç olacak.





Şinasi Furkan AVCI

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