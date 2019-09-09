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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.09.2019 - 02:33, Son Güncelleme:

Zuckerberg’in çöpçatanlık hamlesi ‘Dating’ Facebook’a eski günlerini yaşatır mı?

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Zuckerberg’in çöpçatanlık hamlesi ‘Dating’ Facebook’a eski günlerini yaşatır mı?

Son dönemde güç kaybetmesine rağmen hala dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook, geçirdiği sıkıntılı günleri yeni çöpçatanlık özelliği ‘Facebook Dating’ ile aşmayı hedefliyor. Mark Zuckerberg’in öncelikli hedefi genç kitleyi bir an önce geri kazanmak…

Bir zamanlar sadece eski okul arkadaşlarımızı bulmak için kullandığımız Facebook, son dönemde sosyal medya mecraları arasındaki rekabetin artmasıyla daha agresif ve radikal hamleler yapmaya başladı. Tabi Amerikan Senatosu’nun Facebook’un biricik CEO’su Zuckerberg’i ve beraberinde şirketi de biraz silkelediğini unutmamak lazım. Zaten genç kuşak tarafında kitleler halinde terk edilen Facebook’un tüm bu yaşananlara rağmen hala dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olması büyük başarı. Durumun farkında olan Zuckerberg de Facebook’u eski şaşaalı günlerine döndürmek konusunda kararlı ve gözünü yeni ‘Dating’ özelliğinin yaratacağı etkilere dikmiş durumda. 

Çöpçatanlık uygulamalarına baktığımızda şu an pazarda Tinder’ın açık ara lider olduğunu söyleyebiliriz. Happn, OKCpid gibi birçok benzer uygulama olsa da Tinder, gerek kullandığı teknik altyapı gerekse elinde bulundurduğu kullanıcı datalarıyla makası açmış durumda. Peki ama Facebook bu pazara girerse ne olur? Hemen söyleyelim, çarşı pazar karışır. Çünkü Facebook ‘data’ konusunda şu an dijital dünyada herkesi dövebilecek güçte. Her ne kadar kişisel verilerimizi koruyup koruyamadıkları sorgulansa da en azından bu verileri kusursuz bir şekilde işleyip strateji geliştirebileceklerini, bu gibi uygulamalar için kullanabileceklerini biliyoruz. Özetle; Facebook eğer istediği rüzgarı arkasına alabilirse, kısa sürede ‘dating’ konusunda rakipsiz noktaya gelebilir. Tabi o bahsettiğimiz rüzgar da malum, gençler… Benzer uygulamaları ağırlıklı olarak z kuşağındaki genç kitlenin kullandığı biliniyor. Son dönemde bu kitlenin sosyal medyada daha çok YouTube ve Instagram’ı tercih ettiği bilinse de yeni özelliği deneyimlemek için Facebook’a geri dönmeleri çok muhtemel. 

Peki gençler dönmezse, Zuckerberg yanılırsa ne olur? İşte o noktada Facebook’un en azından Türkiye’de Esra Erol, Zuhal Topal, Seda Sayan gibi isimlerle görüşüp anlaşmasında fayda var; çünkü 40 yaş üstü kullanıcıların dijital izdivaç deneyimini modere edecek tecrübeli birilerine ihtiyaç olacak. 

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

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