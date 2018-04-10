Zuckerberg Kongre önünde: Konuşmasında izlenecek 7 konu

Bazıları bu oturumları siyasetçilerin zengin ve güçlü olanlara kameralar önündeki sıkıştırıdığı bir siyasi tiyatro gibi görüyor, .

Bunda biraz gerçeklik payı da olabilir. Ama halkla ilişkiler ekibi ve yardımcıları tarafından pamuklara sarılan bir kişiye daha önce bu kadar açık bir şekilde erişimimiz olmamıştı.

Açılış konuşması çoktan kamuyla paylaşıldı.

Ancak Salı ve Çarşamba günü gerçekleştirilecek oturumlar daha fazlasını ortaya çıkaracak.

Zuckerberg veri güvenliği konusunda sıkıştırılacak, özellikle de Cambridge Analytica skandalı ve sistemlerindeki açığı neden bir gazetenin haberiyle öğrendiği konusunda. Seçimlere müdahale ve kendisiyle Facebook'un geleeği konusunda da zor sorularla karşı karşıya kalacak.

Zuckerberg Kongre'de ifade vermeye hazırlanırken izlenmesi gereken şeyler neler?

1. İyi yönlere vurgu

Topluluk, topluluk, topluluk. Bu, Zuckerberg'den sıkça duyacağınız bir kelime. Açılış konuşmasında Facebook'un dünyaya getirdiği iyilikleri vurgulayacak.

Ve haklı da. Bir doğum günü partisi ya da protesto yürüyüşü olsun, Facebook sayesinde yaşamımızı organize etmemiz kolaylaştı. Arkadaşlarımız ve ailemizle fotoğraf ya da video paylaşmak da öyle.

Facebook'un küçük işletmeler tarafından daha hızlı, etkili ve ucuz bir şekilde müşterilere ulaşmak için nasıl kullanıldığından bahsedecek.

Satır aralarında böylece şirketine çok fazla yüklenilmemesini isteyecek, çünkü bu milyonlarca başka kişiyi etkileyebilir.

2. Normal davranmak

33 yaşındaki Zuckerberg için, şirketinin nasıl işlediğine dair bilgi sahibi olmak zor olmayacak. Yönetim kurulunun toplantı odasında saklanan bir yönetim kurulu başkanı değil o. En iyi mühendisleri kadar iyi kod yazabiliyor.

Bunun yerine şirketin en başta dediği gibi kullanıcıların kendi istekleriyle verilerini paylaştıklarına inansa bile, insani ve samimi bir şekilde pişman görünmekte zorlanacak.

Gerçekte Zuckerberg tutkulu görünmekte zorlanan biri oldu. Gençlik yıllarına dair bir videoda, bu oturumlarda onu zorlayabilecek mekanikliğin işaretlerini gösterdi.





3. Kogan'ı suçlamak

Facebook'un veri güvenliği politikasına dair hatalarını itiraf ettiğini ve bu kirliliği nasıl temizlemeye çalıştığını ya da çalışmadığını hatırlamak önemli.

Şirket, büyük oranda suçun Cambridge Üniversitesi araştırmacısı Aleksandr Kogan'a ait olduğunu söylüyor.

Cambridge Analytica'nın daha sonra kullandığı kişilik testi uygulamasını geliştiren Kogan'dı. Ve verileri silmediği halde sildiğini söyleyen Cambridge Analytica'ydı.

Zuckerberg, Facebook'un sistemlerinin kötüye kullanıldığını siyasetçilerin bilmesini sağlamakla, sorumluluktan kaçar görünmemek arasındaki ince çizgiyi tutturmaya çalışacak.

4. Diğer şirketleri dahil etmek

Oturumlardan önce bir ara, pek çok sorun ortak olduğu için milletvekilleri Google ve Twitter'ın yöneticilerinin de Zuckerberg ile ifade vermesini istedi.

Bu şimdilik olmayacak. Facebook tek başına.

Ancak bu Zuckerberg'i diğer teknoloji şirketlerini de isim vermese bile tartışmanın içine çekmeye çalışmaktan alıkoymayacak.

Facebook kişisel verileri toplamaktan milyarlar elde eden ilk şirket değil. Son da olmayacak.

5. Siyasi gösteri ve kötü sorular

Bu tür oturumlarda "Bu basit bir 'evet' ya da 'hayır' sorusu" cümlesi çok sevilir.

Tabi ki bir sorununun cevabı 'evet' ya da 'hayır' olacak şekilde sorulması daha etkili olur.

Kamera sever siyasetçiler akşam haberlerindeki alıntıyı veren kişi ya da ironik bir şekilde Facebook üzerinden milyonlarca kişi tarafından paylaşılacak videodaki kişi olmak isteyecekler.

Silikon Vadisi'nin en etkili kişilerinden birini tutkulu bir şekilde eleştirmek ara seçimlerden önceki kampanya reklamları için harika olur.

Ancak bu yöntem genellikle kötü sonuç veriyor, bazen de soruların yanlış anlaşılmasına yol açıyor.

En azından bir siyasetçinin "Facebook'un asla kullanıcılarının verilerini satmayacağına yemin eder misin?" diyeceğine bahse girebilirim. Yanıt "tabi ki" olacak.

Facebook hiçbir zaman verileri satmadı, sadece erişim sağladı.

6. Yasama konusu

Zuckerberg internette siyasi reklamlara şeffaflık getirmeyi öngören yasa tasarısını gündeme getirecek. Bu yasa televizyonlarda olduğu gibi reklamın kimin tarafından verildiğinin açıklanmasını öngörüyor.

Bu yasa tasarısını desteklemek Facebook'un bir halkla ilişkiler adımı. Zuckerberg'e hükümetin düzenlemelerine açık olduğunu söyleme şansının yanı sıra Facebook'un yönetimine ilişkin bir etkiden kaçınması imkanını veriyor.

Başka tür bir düzenlemenin gündeme gelmesini beklememek gerekiyor.

Bunun yerine başka tür düzenlemelerin nasıl olabileceği konusunda ufak adımlar atılabilir, Zuckerberg de şirketinin attığı adımlardan bahsedecektir.

7. Uzlaşma kararı

Federal Ticaret Komisyonu, Facebook'un 2011'de imzalanan bir uzlaşma kararını ihlal edip etmediğini soruşturuyor.

Bu, verileri korumanın yollarını detaylandıran bir belge.

Kısacası Facebook toplanan verilerin hiçbir koşulda kötüye kullanılmayacağı konusunda anlaşmıştı.

Şirket kullanıcılarının özel bilgilerinin nasıl kullanıldığı konusunda kullanıcılarına dürüst olmaya da söz vermişti.

Siyasetçiler Zuckerberg'e bu konularda şirketin sözünü tutup tutmadığını da sorabilir.