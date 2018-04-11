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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.04.2018 - 20:24, Son Güncelleme:

Zuckerberg ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi

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Zuckerberg ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi. Zuckerberg, konuşmasında kendi profil bilgilerinin de üçünci parti gruplara satıldığını söyledi.

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi. 

ABD Senatosu Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin ortak düzenlediği oturumda dün ifade veren Zuckerberg, bugün ise Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 

Zuckerberg, "Facebook: Tüketici Verilerinin Kullanımı ve Şeffaflığı" adlı oturumda, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialar konusunda açıklamalarda bulundu. 

Zuckerbergin ABD Kongresindeki yüz ifadeleri espri konusu oldu
Zuckerberg'in ABD Kongresi'ndeki yüz ifadeleri espri konusu oldu

Açılış konuşmasında, insanların Facebook'taki bağlantıları kullanarak diğer insanlara zarar vermesi ve sahte bilgi yaymasının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Zuckerberg, "İnsanların Facebook üzerinde paylaşımlarına karşı sorumluluğumuz var." ifadesini kullandı. 

Zuckerberg, Rusya'nın 2016'da ABD seçimlerine müdahale etmesi konusunda Facebook'un ABD'li yetkililerle iş birliği halinde olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin uygulamalarımızı kullanarak demokrasimizin temelini sarsmasını istemiyorum." dedi. 

Facebook'un veri satmadığının altını çizen Zuckerberg, şirketin kullandığı birçok veride kendini sınırladığını bildirirken, platform üzerindeki reklamların nasıl çalıştığıyla ilgili firmanın daha iyi bir iş çıkarabileceğine inandığını dile getirdi. 

Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu
Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

"Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı"

Zuckerberg, Facebook'ta kullanıcıların kendi bilgileri üzerinde kontrolü olduğunu aktarırken, kullanıcıların kendi bilgilerini istedikleri zaman silebileceklerini söyledi. 

Cambridge Analytica skandalı kapsamında veri sızıntısından etkilenen Facebook kullanıcılarının pazartesi günü bilgilendirilmeye başlandığı bilgisini paylaşan Zuckerberg, "Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı." dedi. 

Zuckerberg, internet sektöründe düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu vurgularken, öte yandan düzenlemelerin küçük start-up firmaları için zorluk yaratabileceğine dikkati çekti. 

Facebook’un kurucusu Zuckerberg en genç yaşta milyarder olan isim
Facebook’un kurucusu Zuckerberg en genç yaşta milyarder olan isim

Cambridge Analytica CEO'su hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı

Facebook üzerinde kullanılan bir uygulama geliştiren ve Facebook'un kullanıcılarının verilerini şirketten izinsiz şekilde Cambridge Analytica'ya satan Aleksandr Kogan adlı kişiye dava açabileceğini belirten Zuckerberg, Kogan'ın hareketinin Facebook'un anlaşma koşullarını ihlal ettiğinin altını çizdi. 

Öte yandan Zuckerberg, veri sızıntısının ardından Cambridge Analytica'nın CEO'suyla neden birebir görüşmediği hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı. 

Rusya'nın Facebook üzerindeki bilgi operasyonlarını 2016'da fark ettiklerinde bunun şirket için en önemli konu haline geldiğine işaret eden Zuckerberg, Facebook platformu üzerinde büyük verilere erişimi olan uygulamaların tek tek incelenmeye başlandığını vurguladı. 

Zuckerberg, güvenlik ve reklam nedenleriyle Facebook kullanıcılarının bazı bilgilerinin takip edildiği bilgisine paylaşırken, "Facebook sansür yapmıyor. Ama terörist içerikleri kaldırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Facebook kullanıcılarının kendi verileri üzerinde tamamen kontrolü olduğunun altını çizen Zuckerberg, öte yandan Facebook'taki birçok kullanıcının gizlilik kontrollerini kullanmadığını ifade etti. 

Zuckerberg, Facebook verilerinin kötüye kullanılmasını şirketin genelde basından öğrendiği argümanına katılmadığını da sözlerine ekledi.

 

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