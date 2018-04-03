Zorlu Tekstil Grup Başkanlığı’na Necat Altın atandı
Zorlu Tekstil Grup Başkanlığı’nı yürüten Vedat Aydın yerine, Grup'un Başkan Yardımcılığını yürüten Necat Altın atandı.
Zorlu Tekstil'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu Holding’in grup şirketlerinden “Zorlu Tekstil”de görev değişimi yaşandı. 21 yıldır Zorlu Tekstil Grup Başkanlığı’nı yürüten ve gerek grubun gerekse Türk tekstil sektörünün dünyaya açılmasında, sektörün gelişim ve dönüşüm sürecinde pek çok öncü projeye liderlik yapan Vedat Aydın’ın ardından Zorlu Tekstil Grup Başkanlığı’na grubun Başkan Yardımcılığı’nı yürüten Necat Altın atandı.1992 yılında mühendis olarak başladığı Zorlu Tekstil Grubu’nda bugüne kadar her aşamada görev yapan Altın, Zorlu Tekstil Grubu Başkan Yardımcılığı görevinden önce de Korteks Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Korteks ve Zorluteks dahil olmak üzere, 12 şirketi aracılığıyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Tekstil Grubu, sadece Türkiye’nin değil 700 milyonluk nüfusa sahip çevre ülkeler pazarında da öncü ve lider olma vizyonuyla yürüttüğü projelerini bundan böyle Necat Altın yönetiminde sürdürecek. Zorlu Tekstil Grubu’nu geleceğe taşıyacak projelerin kaptanlığını yürütecek Altın, Bursa Korteks Üretim Üssü’nde yürütülen yüksek teknolojili, katma değeri yüksek üretimin söz konusu olduğu ‘teknik tekstil’ açılımını Zorlu Tekstil Grubu’nun diğer fabrika ve yatırımlarına da entegre ederek, grubun ve Türkiye tekstil sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabette öne çıkabilmesi sürecine öncülük etmeyi hedefliyor.
1992 yılından bu yana Zorlu Tekstil Grubu’nda önemli görevler üstlenen Necat Altın, dünyanın en büyük polyester iplik projesi olarak kabul edilen ‘Berkun’ projesinin koordinatörlüğünü yürüttü ve bu projenin rekor sürede başarı ile tamamlanmasında önemli bir rol üstlendi. Kısa süre içerisinde Korteks’te Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına yükselen Altın, 2004 yılında da Korteks’in Genel Müdürü oldu. Necat Altın, 2016’dan bu yana, genel müdürlük görevinin yanı sıra Zorlu Tekstil Grubu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu.
Altın, yurt içinde "Suseb", "Bosiad", yurt dışında ise "European Man Made Fiber Association" gibi önde gelen birçok platform ve sivil toplum örgütünde de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.
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