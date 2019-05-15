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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
15.05.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Zırhlı mobil sınır güvenlik aracı 'Ateş' için seri üretime geçildi

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Zırhlı mobil sınır güvenlik aracı 'Ateş' için seri üretime geçildi

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler ve lider teknoloji şirketi ASELSAN'ın güçlerinin birleşimiyle ortaya çıkan zırhlı mobil sınır güvenlik aracı Ateş için seri üretime geçildi.

ASELSAN'ın, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarının gözetleme kapasitesinin artırılmasına yönelik mobil gözetleme araçları tedarik işinde çalışmalar sürüyor.

Ateş Zırhlı/Zırhlandırılabilir Mobil Sınır Güvenlik Aracı Projesi kapsamında, Hızır 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracına, sınır güvenliğinde kullanılmak amacıyla ASELSAN'ın yüksek teknolojiye sahip keşif ve gözetleme sistemleri entegre ediliyor. Böylece hem teknoloji hem de yüksek balistik ve mayın korumasına sahip bir çözüm geliştiriliyor.

Ateş, bünyesinde barındırdığı radar ve optik sistemlerle 40 kilometrelik mesafede gece-gündüz, insan ve araçlar için keşif gözetleme yapabilecek. Ayrıca çok az ülkenin üretebildiği ve kullandığı Yankı Atış Yeri Tespit Sistemi ile düşman unsurlar tespit edilerek, yakındaki dost unsurlarla koordinatları paylaşılabilecek.

Katmerciler'in, yılın ilk çeyreğine ilişkin faaliyet raporuna göre 17 Hızır 4x4 aracının üretimleri gerçekleştirildi.

ASELSAN teknolojileriyle donatılacak

Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilecek Ateş, yüzde 30 yan eğim, yüzde 60 tırmanabilirlik yeteneklerine sahip bulunuyor.

Araç, 100 santimetrelik sudan geçebiliyor, 45 santimetrelik dik engelleri aşabiliyor, 100 santimetrelik hendeklerden geçebiliyor.

Ateş, KBRN hava filtre sistemi, hidrolik kurtarma vinci, otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, bağımsız süspansiyon, diferansiyel kilitleri gibi donanımlar barındırıyor.

Motor gücü 400 beygir olan araç, azami 700 kilometre menzile sahip bulunuyor.

Araç, ASELSAN'ın Acar Kara Gözetleme Radarı, Şahingözü-OD Elektro-Optik Sensör Sistemi ve Seda (Yankı) Atış Yeri Tespit Sistemi ile etkin bir sınır güvenliği sağlayacak.

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