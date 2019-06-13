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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.06.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Zeka Gücü’nün kapsama alanı genişliyor

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Zeka Gücü’nün kapsama alanı genişliyor

Bilim ve teknoloji dünyasında çocuklara rehberlik eden Zeka Gücü sınıflarının yeni adresi Şanlıurfa Haliliye BİLSEM oldu. Açılışta Zeka Gücü Projesi’nin yeni dönemiyle ilgili üç önemli gelişme de açıklandı. Yeni dönemde Zeka Gücü online eğitim içerikleri tüm öğrencilerin erişimine açık olacak, eğitim içeriklerine Zeka Gücü mobil uygulaması aracılığıyla her an, her yerden ulaşılabilecek ve Zeka Gücü sınıflarında artık Turkcell Robotik ve Programlama Kiti kullanılacak.

Ülkesine ve toplumuna değer katan projelerde de öne çıkan Turkcell, Cumhuriyetin 100’ncü yılına doğru çocukların yeni çağa hazırlanması için sürdürdüğü Zeka Gücü Projesi kapsamındaki çalışmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde gerçekleştirilen Zeka Gücü Projesi'nin yeni adresi Şanlıurfa Haliliye BİLSEM oldu. Anadolu’nun özel yetenekli çocuklarının ilgi alanlarına göre eğitim alacakları Şanlıurfa Haliliye BİLSEM Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarı’nın açılışında, projenin yeni dönemiyle ilgili önemli açıklamalar yapıldı. 

Yeni dönemde Zeka Gücü projesi kapsamında yer alan ve yenilenen online eğitim içeriklerinin tamamı tüm öğrencilerin erişimine açık olacak, Zeka Gücü mobil uygulaması ile çocukların Zeka Gücü eğitimleri her yerden kesintisiz sürecek ve Zeka Gücü sınıflarında artık yeni nesil Turkcell Robotik ve Programlama Kiti kullanılacak. Proje ile birlikte yakın zamanda; yapay zeka, ses ve görüntü işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, sürdürülebilir yaşam kapsamında akıllı tarım ve hayvancılık teknolojileri, akıllı ev teknolojileri, uzaktan takip sistemleri konularında bilgilendirici eğitimlere hem mobil uygulama hem de web platformundan erişilebilecek. Öğrenciler, bu teknolojileri ve Turkcell’de hangi alanlarda kullanıldıklarını; Turkcell mühendislerinin anlatımıyla kısa videolar aracılığıyla öğrenebilecekler. 

Geleceğin teknolojisi tüm öğrencilere ulaşacak

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Zeka Gücü’nün BİLSEM sınıflarından taşarak, tüm öğrencilerimize ulaşacağını duyurmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Yiş, “Zeka Gücü bizim için ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesinin altyapısı. Çocuklarımızı çağın gerektirdiği şekilde yetiştirmezsek, geleceğin dünyasına da teknolojisine de hazırlanamayız. İşte bu sınıflarda eğitim alan her bir çocuğumuz ülkemizin güçlü yarınları için atılmış bir temel taşı. Bu anlayışla Zeka Gücü sınıflarımızı hem yaygınlaştırıyor hem de teknolojideki gelişmelere paralel olarak yeniliyoruz. Bugüne kadar 6 bin öğrenci yüzyüze, 187 bin saati aşkın eğitim aldı. Çocuklarımızın yüzde 95’i aldıkları eğitimden memnun. Ama en önemlisi, çocuklarımızın yüzde 84’ü teknolojiye ilgisinin arttığını belirtiyor. 

Çıtayı da hep daha yukarıya koyuyoruz. Zeka Gücü’nün kapsama alanı gittikçe genişliyor. Bugün sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğum, yeni dönemimizde üç yenilik var. İlki, sınıflarımızda artık, kodlama öğrenmek isteyen herkese, teknolojiyi anlama ve gerçek dünyayı kodlama olanağı veren son derece gelişmiş bir eğitim kiti dağıtılacak. Turkcell Robotik ve Programlama Kiti, artık Zeka Gücü sınıflarında kullanılacak. Yeni eğitim kitleriyle uzay bilim, yapay zeka, drone ve akıllı ev teknolojileri vereceğiz. İkinci olarak Zeka Gücü çok daha fazla öğrencilerimize ulaşsın istiyoruz. Bunun için öğrencilerin eğitimlere her an ulaşabilmeleri için Zeka Gücü mobil uygulamasını geliştirdik ve bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Son olarak eğitim içerikleri www.zekagucu.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden tüm öğrencilerimizin erişimine açık olacak. Web sitemizde kodlama, drone eğitimleri verilecek. Zeka Gücü sınıflarıyla hedefimiz; üç yılda 50 bin, 6 yılda 100 bin çocuğumuza ulaşmak. Ancak uygulama ve internet sitesiyle yüzbinlerce çocuğumuza ulaşabileceğiz. Ayrıca BiP uygulamasını indirip keşfet altındaki Zeka Gücü servisini takip eden kullanıcılar projemizle ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilecek” dedi. 

“Sınıflarımızı Yapay Zeka ile donatacağız”

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili şu sözleri kaydetti: "Aklın rehberliğinde zekayı yönlendirebilmeyi sağlamaya çalışıyoruz. BİLSEM’lerde 43 bin öğrencimiz var ama, 3 ay sonra yeni dönemde öğrenci sayımızın 70 bin olacağını kuvvetle varsayıyoruz. BİLSEM’ler çok önemli yetenek havuzları. Türkiye’nin 70 bin kişilik özel yetenekli öğrenci havuzu var. Türkiye’nin değerini hep beraber geliştirmekle sorumluyuz. Çocuklarımızın ortamını ne kadar zenginleştirirsek o kadar büyük işler ortaya çıkaracaklar. İşte Turkcell’le birlikte Zeka Gücü sınıflarında tam olarak bunu yapıyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönem hedefimiz bütün sınıflarımızı Yapay Zeka atölyeleriyle donatmak. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç ise; "Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç Zeka Gücü sınıfları ile üç yıl önce yakılan teknoloji eğitimi ışığının hızla yayılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Koç, “Bilgisayar üç medeniyetin ortak üretimidir. Ama en son batı medeniyetinin ürünü olduğu için diğerleri pek dikkate alınmıyor. Çünkü hayat boşluk kabul etmez. Şimdilerse bu boşluğa sebep olan iki medeniyet, artık kendilerini göstermeye başladı. Bilgisayarın temeli olan ‘Abaküsü’ bulan Çin medeniyeti ile onluk sistemin ve sıfırın mucidi İslam ve Hint medeniyeti. Biliyorsunuz Batı medeniyeti de süper iletkenleri ortaya koyarak katkı vermiştir. Nihai olarak Batıdaki onca gelişmelere rağmen, bu üç medeniyetten ikisi de baş göstermeye başladı. Çin ve Hindistan önemli atılımlar içindeler. Bizler de Turkcell olarak bu yeni çağa ve şartlarına ayak uydurma konusunda Türkiye’nin geleceğine katkı sunma gayreti içindeyiz. Hayırlı bir hizmet yaptığımıza inanıyoruz“ dedi. 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er; "Açılışta düzenlenen basın toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı İbrahim Er, “Şanlıurfa özelinde ve genel olarak eğitimde sorunlarımız elbette var ama, gelişmeler de bir hayli fazla. En genç nüfusa sahip olan ilimiz Şanlıurfa, 4 bin derslik yapılmış son 2 yılda. Türkiye hedefleri olan bir ülke. Eğitimden sağlığa, ekonomiye. Uzun erimli ve ciddi hedeflerde güvencemiz gençler ve çocuklar. Ancak çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacak bir eğitimle, bu hedefleri başarmamız mümkün olabilir. Bu anlamda özel yetenekli çocuklar da ayrıca çok önemli. Bugün 43 bin çocuğumuz BİLSEM’lerde eğitim alıyor, bu rakamı çok yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel teşebbüslerle işbirliğimizi çok önemsiyoruz. Zeka Gücü projesi 2023 eğitim vizyonumuzla çok uyumlu ve ciddi katkı yapıyor. Turkcell’e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum“ dedi. 

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