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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
09.04.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

'Zararlı içeriklere' karşı adım atmayan internet şirketlerine ceza

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'Zararlı içeriklere' karşı adım atmayan internet şirketlerine ceza

İngiltere hükümeti, internet üzerinden yayılan "çocuk istismarı veya terör propagandası" gibi "zararlı içeriklerin" engellenmesi konusunda gerekli adımları atmayan sitelere para veya engelleme cezası verilmesi için hazırlık yapıyor.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı (DKMS) ile İçişleri Bakanlığı, bağımsız bir denetleyici kurumun teknoloji şirketleri için bir kılavuz hazırlamasını önerdi.

Kılavuzdaki kuralları ihlal eden şirketlerin yetkili müdürleri sorumlu tutulabilecek.

İki bakanlığın hazırladığı yasa tasarısı şunları öngörüyor:

* Bağımsız bir denetleyici kurul oluşturularak internet şirketleri için bir kurallar kılavuzu hazırlanması

* Bu kurula yaptırım yetkisi verilerek kuralları ihlal eden şirketlere ceza verilmesi
Denetleyici kurulun, internet şirketlerinin yöneticilerine para cezası verme ve kuralları ihlal eden siteleri engelleme yetkisiyle donatılması konusunda çalışma yapılması

İnternet üzerinden yayılan zararlı içerikler konusunda şirketlerin gerekli adımları atmadığını ifade eden DKMS Bakanı Jeremy Wright "İnternet şirketlerinin kendi kendilerini düzenleme devri kapandı artık" dedi.

'Zararlı içerikler' neleri kapsıyor?

İnternet üzerinden yayılan zararlı içerikler kapsamına giren konular yasalarla çerçevesi çizilmiş şu alanları kapsıyor:

Terör propagandası, çocuklara yönelik cinsel istismar, tehdit ve intikam amaçlı pornografi, nefret suçları, taciz ve yasa dışı maddelerin satışı.

Ancak yasal tanımı daha belirsiz olan "trolleme", yalan haber ve yanlış bilgi yayma, sanal zorbalık gibi davranışları da içeriyor.

Tasarıda sosyal medya şirketlerinin, intihar ve kendine zarar vermeyi öven içeriklere karşı önlemler alması gerektiği vurgulanıyor.

Kurallar kime uygulanacak?

Kurallar Facebook, Twitter, Google'ın yanı sıra, Snapchat gibi mesajlaşma servisleri ile bulut depolama servislerine de uygulanacak.

Yasa tasarısı, yalan haberlerin yayılmasını önlemek üzere sosyal medya ağlarının haber doğrulama görevini üstlenecek personel almasını ve meşru haber kaynaklarını öne çıkarmasını öngörüyor.

Ayrıca sosyal medya şirketlerinin yıllık raporlarında, kendi platformlarında ne kadar zararlı içerik buldukları bilgisini paylaşmaları isteniyor.

Çocuk hakları gibi kampanya grupları bu konuda adım atmak için geç bile kalındığını ifade ederek tasarıyı memnuniyetle karşılarken, bazı teknoloji şirketleri de zararlı içeriklerin önlenmesi ile ifade özgürlüğü gibi temel haklar arasındaki dengenin iyi gözetilmesi gerektiğini vurguluyor.

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