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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.11.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Z Kuşağı kripto paraya güveniyor

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Z Kuşağı kripto paraya güveniyor

Yapılan son araştırmalar, ABD'de yaşayan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ünün kripto paraların geleceğiyle yakından ilgilendiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre ABD'lilerin yüzde 82'si kripto paraları, banka, restoran gibi yerlerin 'müşteri sadakat programlarında' kullanmaya istekli olduklarını belirtiyor.

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG'nin ABD'de yaptığı yeni araştırma özellikle gençlerin, son iki yılda zayıf performans sergileyen kripto paralara olan güveninin kaybolmadığını gösterdi. Araştırmaya katılan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ü kripto paraların geleceğiyle yakından ilgilendiklerini söylerken, 65 yaş ve üstündeki katılımcıların yarısından fazlası da kripto paralara ilgi duyduklarını belirtti. 

Anahtar sadakat programlarında

Araştırmaya katılan ABD'lilerin yüzde 63’ü kripto paraların kolay bir ödeme yöntemi olduğunu düşünürken, yüzde 66'sı kripto paraları sıradan bir alışverişte kullanmaktansa, müşterisi oldukları firmaların 'sadakat programlarında' kullanmayı tercih edebileceklerini vurguladı. Katılımcıların yüzde 82’si, kripto paraları halihazırda dahil oldukları ‘sadakat programlarında’ kullanmaya istekli olduklarını ifade etti. 

Hangi sektörlerin 'sadakat programlarını' kullandıkları sorulduğunda katılımcıların verdikleri cevaplar şöyle sıralandı:

Banka ve kredi kartı firmaları (yüzde 87)
Restoran ve kahve dükkanları (yüzde 86)
Elektronik mağazaları (yüzde 81)
Medya ve telekom firmaları (yüzde 79)
Büyük marka şart değil

Katılımcıların yüzde 60’ı kripto paraları kullanmak için sadece büyük markaları tercih etmeyeceklerini, küçük işletmelere de sıcak baktıklarını söylerken, yüzde 64’ü bu paraları e-ticarette kullanabileceğini belirtti. 

Kolay kullanım şart

Katılımcıların yüzde 79'u kripto paraları, kolay kullanım imkanı bulduklarında tercih edebileceklerini söyledi. KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Kerem Vardar, kripto paraların yaygınlaşması için tüketiciye kolay ve çekici bir deneyim imkanı sunmak gerektiğini, bunun içinde 'sadakat programlarının' iyi bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Vardar, "Birçok yatırımcı, ticaretin geleceğinin kripto paralarda olduğunu düşünüyor. Yakın gelecekte geleneksel ticaret yöntemlerine alternatif olacaklar. Sadakat programları sayesinde kripto para kullanımının yaygınlaştırılması daha kolay gerçekleşebilir" diye konuştu.

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