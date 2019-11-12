Z Kuşağı kripto paraya güveniyor
Yapılan son araştırmalar, ABD'de yaşayan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ünün kripto paraların geleceğiyle yakından ilgilendiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre ABD'lilerin yüzde 82'si kripto paraları, banka, restoran gibi yerlerin 'müşteri sadakat programlarında' kullanmaya istekli olduklarını belirtiyor.
Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG'nin ABD'de yaptığı yeni araştırma özellikle gençlerin, son iki yılda zayıf performans sergileyen kripto paralara olan güveninin kaybolmadığını gösterdi. Araştırmaya katılan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83'ü kripto paraların geleceğiyle yakından ilgilendiklerini söylerken, 65 yaş ve üstündeki katılımcıların yarısından fazlası da kripto paralara ilgi duyduklarını belirtti.
Anahtar sadakat programlarında
Araştırmaya katılan ABD'lilerin yüzde 63’ü kripto paraların kolay bir ödeme yöntemi olduğunu düşünürken, yüzde 66'sı kripto paraları sıradan bir alışverişte kullanmaktansa, müşterisi oldukları firmaların 'sadakat programlarında' kullanmayı tercih edebileceklerini vurguladı. Katılımcıların yüzde 82’si, kripto paraları halihazırda dahil oldukları ‘sadakat programlarında’ kullanmaya istekli olduklarını ifade etti.
Hangi sektörlerin 'sadakat programlarını' kullandıkları sorulduğunda katılımcıların verdikleri cevaplar şöyle sıralandı:
Banka ve kredi kartı firmaları (yüzde 87)
Restoran ve kahve dükkanları (yüzde 86)
Elektronik mağazaları (yüzde 81)
Medya ve telekom firmaları (yüzde 79)
Büyük marka şart değil
Katılımcıların yüzde 60’ı kripto paraları kullanmak için sadece büyük markaları tercih etmeyeceklerini, küçük işletmelere de sıcak baktıklarını söylerken, yüzde 64’ü bu paraları e-ticarette kullanabileceğini belirtti.
Kolay kullanım şart
Katılımcıların yüzde 79'u kripto paraları, kolay kullanım imkanı bulduklarında tercih edebileceklerini söyledi. KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Kerem Vardar, kripto paraların yaygınlaşması için tüketiciye kolay ve çekici bir deneyim imkanı sunmak gerektiğini, bunun içinde 'sadakat programlarının' iyi bir fırsat sunduğunu kaydetti.
Vardar, "Birçok yatırımcı, ticaretin geleceğinin kripto paralarda olduğunu düşünüyor. Yakın gelecekte geleneksel ticaret yöntemlerine alternatif olacaklar. Sadakat programları sayesinde kripto para kullanımının yaygınlaştırılması daha kolay gerçekleşebilir" diye konuştu.
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