Yüzey sıcaklığıyla atmosferindeki molekülleri parçalayan gezegen

Fotoğraf: NASA

Evrenden uzakta keşfedilen şaşırtıcı nesnelere bir yenisi daha eklendi. NASA'nın yeni bir çalışmasına göre, KELT-9b adlı dış gezegenin atmosferini oluşturan molekülleri parçalayacak derecede yüksek bir sıcaklığa sahip olduğu tespit edildi. Jüpiter'in kütlesinin 3 katına sahip olan KELT-9b'nin yüzey sıcaklığı 4300 derece. Bu da KELT-9b'nin şimdiye kadar keşfedilen en sıcak gezegen olduğu anlamına geliyor. Aşırı derecede olan sıcaklık, gezegen atmosferindeki hidrojen moleküllerinin ayrışmasına neden oluyor.

Döngü hep devam ediyor

Erime olayı gezegenin yıldıza bakan kısmında gerçekleşiyor. Hidrojen molekülleri bu kısımda ayrışıp gezegenin gece kısmına doğru ilerliyor. Ayrışan moleküller, sıcaklığın daha düşük olduğu gece kısmında yeniden bir araya geliyor ve gündüz yeniden sıcaklığa maruz kalarak ayrışma tekrar meydana geliyor. KELT-9b adlı gezegendeki bu döngü her gün tekrar ediyor.

En sıcak dış gezegen olarak adlandırılıyor

Aşırı yüksek bir sıcaklığa sahip olan KELT-9b'ye benzeyen ve onun kadar sıcak olmayan ama ayrışmanın gerçekleşebileceği kadar sıcak olan pek çok sıcak gezegen bulunuyor. Bu tarz bir olayın yaşandığı başka bir ötegezegen aramak için üst düzey ekipmanlara ihtiyaç var. Ötegezenlerin atmosferini incelemek zor. Fakat, bu görev için Spitzer Uzay Teleskobu'ndan faydalanılabileceği düşünülüyor. Gezegenin yıldızına çok yakın olan KELT-9b'nin gündüz ve gece kısımlarındaki sıcaklık farkı bu teleskop sayesinde tespit edilebileceği de belirtildi.