Yurt dışından telefon getireceklere kötü haber

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYurt dışından telefon getireceklere kötü haber
GeriTeknoloji Yurt dışından telefon getireceklere kötü haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.05.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Yurt dışından telefon getireceklere kötü haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yurt dışından telefon getireceklere kötü haber

Yurtdışından cep telefonu getirmesi süresi Resmi Gazete kararıyla 2 yılda bir yerine 3 yılda bir olarak yeniden düzenlendi.

Yurt dışından telefon alanlar, artık aynı pasaporta telefon işletmek için 3 takvim yılı beklemek durumunda kalacak. Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe giren yeni uygulama ile birlikte yurt dışından telefon alacakların dikkat edecekleri hususlar ise şöyle:

Peki pasaport kayıtlı görünen cihaz kaydı iptal edilebilir mi?

Kendinize ve/veya 18 yaşın altındaki çocuklarınıza ait pasaporta kayıtlı görünen cihazların kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydi-iptal alanından iptal edebilirsiniz: Pasaportunuzda kayıtlı görünen cihaz veya cihazların kayıt işlemlerinin iptal edilmesi halinde geri alınması mümkün değildir.

Pasaportunuza kayıtlı cihaza ait seçtiğiniz IMEI numarası veya numaraları beyaz listeden çıkartılacaktır. Beyaz listeden çıkarılan cihazın kullanılması durumunda cihaz kayıt dışı duruma düşecek, kullanan kişiye bu durum SMS ile bildirilecektir.

Telefonu aldığınız andan itibaren IMEI kaydı yapılmazsa kaç gün kullanabilirsiniz?

Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır.

Hangi cihazlar kayıt ettirilmek zorunda?

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların (IMEI numarasına sahip) tamamının kayıt altına alınması gerekmektedir. (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar vs.)

Kullandığım cihazın IMEI no'sunu nasıl öğrenebilirim?

IMEI numarası cihazın *#06# tuşlarına basılmak suretiyle öğrenilebilmektedir.

e-devlet üzerinden kayıt işlemi nasıl yapılır?

E-devlet kapısı üzerinden yapılan kayıt işleminde yurda giriş yapan belge sahibi şahsına ait bilgileri e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet adresinden cihaz kaydını yapabilmektedir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda kişiden herhangi bir belge talep edilmemekte olup kontroller elektronik ortamda yapılmaktadır.

Kayıt işlemi öncesi nelere dikkat etmek gerekiyor?

IMEI kaydı için kişiye ait yurda giriş yapılan belgenin son iki yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış ve kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarih üzerinden 120 günlük hak düşürücü sürenin geçmemiş olması gerekmektedir.

Kayıt işlemi için ödenecek ücret nedir?

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2019 yılı için 618,60 TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

Dekontta dikkat edilmesi gereken nokta nedir?

Dekont üzerinde kayıt yapılmak istenen cihaza ait *#06# tuşlarına basıldığında ekrana gelen 15 haneli IMEI numarasının, yurda giriş yapan belge sahibine ait ad ve soyad ile TC Kimlik numarasının yer alması gerekmektedir. IMEI numarasının doğru olmasına dikkat edilmelidir. Çift IMEI numaralı cihazlar için dekont üzerinde cihaza ait 15 haneli tek IMEI numarasının yer alması yeterlidir.

Harç parası yatırılınca kayıt işlemi bitiyor mu?

Hayır. E-devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. E-devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (Yabancı bireyler) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.

Kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor mu?

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı Maliye Bakanlığı internet vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile de ödenebilmektedir. Harcın EFT ile ödenebilmesi, kullanmakta olduğunuz bankanıza ait işlemlerde bu seçeneğin bulunması halinde mümkündür.

Kayıt başvurusunun ardından cihazın kayıt edilip edilmediği nasıl öğrenilir?

Cihazın kayıtlı olup olmadığı hakkında bilgi; E-devlet kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama alanından sorgulama yapılarak veya Kurumumuzun BTK Tüketici İletişim Merkezi'nden (120) öğrenilebilmektedir.

18 yaşından küçükler kayıt işlemi yaptırabilir mi?

18 yaşından küçük T.C. vatandaşları yurt dışından yolcu beraberinde cihaz getirebilir ve kendi adlarına kayıt yaptırabilir. 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları; anne, baba ya da yasal temsilcilerinin kendi e-devlet sayfaları üzerinden başvuru türü olarak Çocuğumun bilgileri ile başvuru yapacağım seçeneği işaretlenerek çocuğun bilgileri kullanılmak suretiyle yapılabilmektedir.

Yurt içinden aldığım telefonun kayıt dışı olduğunu öğrendim. Ne yapabilirim?

Bu tür cihazlar, ilgili mevzuat çerçevesinde ‘ayıplı mal’ olarak değerlendirildiğinden, tüketiciler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen haklardan faydalanabilir.

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazların bir GSM hattı ile eşleşip eşleşmediğini nasıl anlarım?

E-devlet kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/imei-msisdn-eslesme-sorgulama alanından cihazda *#06# tuşlarına basıldığında ekrana gelen IMEI numarası ve MSISDN (hat numarası) sorgulayarak veya Kurumumuz BTK Tüketici İletişim Merkezi’ni (120) arayarak cihazın IMEI numarasını ve hat numarasını sorgulatarak öğrenebilirsiniz.

Kısa süreli Türkiye'de kalacak olanların cihazlarını kayıt ettirmeleri gerekiyor mu?

Yurtdışından getirilen cihazların 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?