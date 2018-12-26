Yurt dışından telefon alacaklara çok kötü haber

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYurt dışından telefon alacaklara çok kötü haber
GeriTeknoloji Yurt dışından telefon alacaklara çok kötü haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.12.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Yurt dışından telefon alacaklara çok kötü haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yurt dışından telefon alacaklara çok kötü haber

Yurt dışından telefon almayı düşünüyorsanız, iki kez düşünseniz iyi olur; zira artan harç ücretlerinin üzerine şimdi de bandrol vergisi geliyor. Peki yurt dışından telefon alacaklar ek olarak ne ödemek durumunda kalacak?

Yurt dışından telefon alacaklar için ilk kötü haber geçtiğimiz haftalarda harç bedelinin artmasıyla geldi. Kullanıcılar yeni yılla birlikte 600 TL harç bedeli ödemek durumunda olacak. Ancak yeni açıklanan bandrol vergisi, yurt dışından telefon getirenler için maliyeti biraz daha yukarı çekiyor. Örneğin televizyon ağırlıklı birleşik cihazlarda bandrol ücretleri 9 ila 21 euro bandrol vergisiyle geliyor. Radyo ağırlıklı cihazlarda bu sayı 1 ila 18 euro arasında değişiyor. 

Cep telefonlarına gelince... Burada ödenmesi gereken bandrol ücreti 20 euro. Tablet ve bilgisayarlar söz konusu olduğunda ise 10 euro'luk bir bandrol ücretinden söz ediyoruz. 

YURT DIŞINDAN TELEFON ALACAKLAR ŞİMDİ NE ÖDEYECEK?

Şu an için 2019 boyunca alınacağı belirtilen bandrol vergileriyle birlikte yurt dışından telefon almanın maliyeti biraz daha yükselmiş oldu. Kısa süre önce 500 TL’ye çıkan yurt dışı telefon kayıt harcı, yeni yılla birlikte yapılacak zamla 618 TL’ye yükselecek. Bandrol vergisinin de yürürlüğe girmesiyle birlikte yurt dışından telefon alanların ödemesi gereken miktarın üstüne mevcut kurla 120 TL daha eklenecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yurt dışından telefon alacaklara çok kötü haber

PlayStation konsol ve oyun fiyatları düşüyor

Nokia 9 Pureview nasıl olacak? Ön yüzünden görüntüler yayınlandı

Bu yıla damgasını vuran teknolojik oyuncaklar