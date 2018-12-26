Yurt dışından telefon alacaklara çok kötü haber
Yurt dışından telefon almayı düşünüyorsanız, iki kez düşünseniz iyi olur; zira artan harç ücretlerinin üzerine şimdi de bandrol vergisi geliyor. Peki yurt dışından telefon alacaklar ek olarak ne ödemek durumunda kalacak?
Yurt dışından telefon alacaklar için ilk kötü haber geçtiğimiz haftalarda harç bedelinin artmasıyla geldi. Kullanıcılar yeni yılla birlikte 600 TL harç bedeli ödemek durumunda olacak. Ancak yeni açıklanan bandrol vergisi, yurt dışından telefon getirenler için maliyeti biraz daha yukarı çekiyor. Örneğin televizyon ağırlıklı birleşik cihazlarda bandrol ücretleri 9 ila 21 euro bandrol vergisiyle geliyor. Radyo ağırlıklı cihazlarda bu sayı 1 ila 18 euro arasında değişiyor.
Cep telefonlarına gelince... Burada ödenmesi gereken bandrol ücreti 20 euro. Tablet ve bilgisayarlar söz konusu olduğunda ise 10 euro'luk bir bandrol ücretinden söz ediyoruz.
YURT DIŞINDAN TELEFON ALACAKLAR ŞİMDİ NE ÖDEYECEK?
Şu an için 2019 boyunca alınacağı belirtilen bandrol vergileriyle birlikte yurt dışından telefon almanın maliyeti biraz daha yükselmiş oldu. Kısa süre önce 500 TL’ye çıkan yurt dışı telefon kayıt harcı, yeni yılla birlikte yapılacak zamla 618 TL’ye yükselecek. Bandrol vergisinin de yürürlüğe girmesiyle birlikte yurt dışından telefon alanların ödemesi gereken miktarın üstüne mevcut kurla 120 TL daha eklenecek.
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