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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
03.09.2019 - 06:56, Son Güncelleme:

Yurt dışındaki Türkler TUSAŞ'a kazandırılıyor

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Yurt dışındaki Türkler TUSAŞ'a kazandırılıyor

Uluslararası Stajyer Programı ile ilk etapta 48, toplamda 72 mühendis adayı TUSAŞ'a katılıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayisinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu "S.K.Y. int" programı meyvelerini verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden TUSAŞ stajyer programı "S.K.Y int"e ilk etapta 48 stajyer mühendis katılarak, Milli Muharip Uçak, Atak, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, Gökbey, Anka, Anka-S gibi uluslararası alanda yakından takip edilen milli projelerde görev alacak. Gelecek ay ise TUSAŞ’a yeni katılacak stajyer mühendisler ile birlikte toplamda 72 stajyer yurt dışından Türkiye’ye gelerek şirketin yürüttüğü projelerde istihdam edilecek.

Son yıllarda nitelikli iş gücünün istihdamını hızla artıran TUSAŞ, "S.K.Y. int" programı ile dünyanın sayılı üniversitelerinde eğitim gören başarılı mühendis öğrencileri stratejik bir atılımla bünyesine kazandırdı. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için oluşturulan milli projelere yakından tanıklık etme fırsatı sunan programa yüzlerce başvuru yapıldı.

TUSAŞ, program kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde Türklerin yoğun olarak bulunduğu üniversitelere giderek, yürütülen projelere ilişkin bilgileri, şirket projeksiyonlarını ve istihdam süreçlerini Türk mühendis adaylarına anlattı.

Yapılan ziyaret ve sunumların ardından TUSAŞ insan kaynakları, yurt dışında yaşayan Türk mühendis adaylarının ülkeye gelerek şirket bünyesinde stajyer olarak çalışmalarına imkan sağladı.

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