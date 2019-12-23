Yurt dışı telefon kayıt harcına zam geldi

Türkiye'de fiyatın yüksek bulup yurt dışından telefon getirenler için bir kötü haber daha geldi. Son olarak 1500 TL'ye çıkan IMEI kayıt harcı ile telefonlarını pasaporta kaydettirenlerin oranlarında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Yeni yılla birlikte ise IMEI kayıt ücretleri tekrar yükseliyor.



8 Kasım 2018 tarihinde 170.7 TL olan IMEI kayıt harcı önce 500 TL'ye, ardından 1 Ocak 2019 tarihinde 618.60 TL'ye, sonrasında da 1500 TL'ye çıktı. Yeni yılla birlikte ise IMEI kayıt ücreti 1838 TL olacak.



Kullanıcıların yurt dışından getirdikleri telefonu öncelikle kendi pasaportuna işletmesi, sonrasında bu ücreti ödemesi gerekiyor.