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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
21.09.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Yunanistan'ın 'başarılı' bilim kadını bir sahtekar mı?

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Yunanistan'ın 'başarılı' bilim kadını bir sahtekar mı?

Çalışmalarından dolayı yıllardır uluslararası düzeyde bir sürü ödül ve övgü aldı... Fakat Yunanistan kamuoyu şu anda yakın zamana kadar ülkenin yetiştirdiği en genç ve parlak beyinlerden biri olarak tanımlanan Eleni Antoniadou'nun ne kadar gerçek olduğunu tartışıyor.

31 yaşındaki Antoniadou yıllardır verdiği röportajlarda kendisini Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'da çalışan bir araştırmacı, yenileyici tıp uzmanı, astronot eğitmeni, en son teknolojiyle suni organ yapan, organ mafyasıyla mücadele eden ateşli bir gönüllü olarak tanıttı.

Ne var ki Yunan medyasında kendisiyle bu röportajları yapan onlarca gazeteciden hiç birinin zahmet edip de bu bilgilerin doğruluğunu çek etmediği anlaşılıyor.

Fakat Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameus'un, bu ayın başlarında, bilime katkılarından dolayı Eleni Antoniadou onuruna düzenlediği özel davet ile kuşku tohumları ve tartışma süreci başlamış oldu.

Eğitim Bakanı Kerameus daha sonra Facebook hesabında Antoniadou'ya ödül verirken görüldüğü fotoğrafı yine Antoniadou'nun bir sözüyle kullandı: "Neyi düşlüyorsanız o olabilirsiniz."

Bütün bu medya ilgisi ve övgüler, günlerini ve gecelerini laboratuvarlarda deneyler ve araştırmalarla geçiren ve medyaya ve reklama ayıracak vakti ve enerjisi olmayan bilim insanlarının tepkisini çekmeye başladı.

Fransa'daki bir üniversitede çalışan bir Yunan profesör bu kadar genç bir insanın, sözü edilen herşeyi nasıl yapabildiğini merak ederek ayrıntılı bir internet araştırması yapmaya karar verdi.

Bulgularını sosyal medyada paylaştığında bilim ve akademi dünyasından öfkeli tepkiler gelmeye başladı.

Andoniadou'nun geçmişi aralarında "sahte haber" teşhiri amacıyla kurulmuş Greek Hoaxes grubu da dahil bir çok başkaları tarafından da deşilmeye başlandı.

Greek Hoaxes grubu Antoniadou'yu başarıları hakkında yanlış bilgiler vermekle suçladı ve bunları bir liste halinde yayımladı.

Ne yaptığını iddia ediyor-gerçekte ne yaptı?

İddia: Dünyanın bir hastaya takılan ve başarılı olan ilk suni soluk borusunun üretiminde çalıştı.

Gerçek: Ameliyat gerçekleştiğinde Londra Üniversitesi'nde lisans üstü öğrencisiydi ve ameliyatla sadece çok dolaylı ve uzak bir alakası olmuştu. Ayrıca sözü edilen ameliyat BBC'nin bir belgeseline de konu olan, modern tıbbın en büyük skandallarından birine dönüştü. Hasta, kullanılan suni soluk borusunu vücudu kabul etmediğinden öldü. Antoniadou ise, yıllar sonra Yunan medyasına verdiği mülakatlarda nasıl hastanın hayatını kurtardığını ve hastanın şu anda normal bir hayat sürdüğünü anlatmıştı.

İddiaYıllarca NASA'da araştırmacı olarak çalıştı.

Gerçek: Sadece 10 haftalık bir NASA yaz kursuna katıldı ve bu süre içinde NASA logosu işlenmiş önlüklerle farklı tesislerde bol bol fotoğraf çektirdi. NASA Antoniadou'nun doğrudan kurum için çalıştığını yalanladı ama dışardan NASA için taşeron kanalıyla bazı işler yapmış olabileceği ihtimalini reddetmedi.

İddia: Doktora yaptığını söylüyor, Doktor ünvanını kullanıyor.

Gerçek: Doktorası yok. İki lisans üstü diploması var.

İddia: Başarılı bir iş kadını ve suni organ nakli üzerinde çalışan Bağışçısız Organlar isimli bir şirketin CEO'su olduğunu söylüyor.

Gerçek: Böyle bir şirket hiç bir yerde bulunamadı ve internette bu isimle alınan sitede hiç bir faaliyet görünmüyor.

Kimleri inandırdı?

Yunanistan medyası yıllardır Antoniadou'yu ülkenin onlarca yıldır yetiştirdiği en parlak beyin olarak tanıtıyor. Bu sürekli medya ilgisi sonucu Antoniadou bir çok övgü ve ödül aldı.

Uluslararası oyuncak şirketi Mattel "Sheroes" adını verdiği kadın kahramanlar serisine onu da dahil etti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki merkez sağ partilerin oluşturduğu Halk Partisi grubu, geçen yüzyılın en başarılı Yunanları posterinin orta yerine onu da koydu. Posterin başlığı "Gelmiş, Geçmiş ve Gelecek-Avrupa'da önemli rol oynayan 11 Büyük Yunan" idi.

Antoniadou'ya inanan medya kuruluşları içinde BBC de vardı.

2014 yılında BBC'nin, ilham verici ve başarılı kadınları tanıttığı 100 Kadın serisine, 2015 yılında da Forbes'un 30 yaşın altındaki 30 başarılı insan listesine girmeyi başardı.

Suçlamalara ne diyor?

Hakkındaki karşı iddialar ayyuka çıkınca Eleni Antoniadou, sosyal medyada, adına düzenlenmiş NASA imzalı bir ödül sertifikasının fotoğrafını yayımladı ve NASA için çalıştığında ısrar ederek, diğer bilim insanlarıyla bir rekabet içinde olmadığını söyledi.

"Her gün basitten karmaşığa projelerde çalışarak öğrenmeye devam ediyorum. Buna yakın zamanda NASA'da katıldığım yapay zeka konulu çalışmalar da dahil" yazan Antoniadou, şöyle devam ediyor.

"Amacım hiç bir zaman akademik dünyayla rekabet etmek ya da araştırmacı olarak bilim dünyasında attığım ilk adımları onlarca yıldır bu işlerle uğraşan bilim insanlarıyla yarıştırmak olmadı. Eninde sonunda önemli olan daima işbirliği içinde olmak ve çevrenizdeki insanların geriye değil ileriye gitmesine yardım etmektir."

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