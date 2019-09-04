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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
04.09.2019 - 07:01, Son Güncelleme:

Yüksekovalı genç, hurda malzemelerle drone yaptı

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Yüksekovalı genç, hurda malzemelerle drone yaptı

Yüksekovalı Bedran Tüner, büyük bir bölümünde hurda malzemeler kullanarak 4 kilo ağırlık kaldırabilen ve yaklaşık 30 dakika havada kalabilen drone üretti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Bedran Tüner, hurda malzemeler kullanarak 4 kilo ağırlık kaldırabilen ve yaklaşık 30 dakika havada kalabilen drone (insansız hava aracı) yaptı.

İlçenin Güngör Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Tüner, büyük bölümünde hurda malzeme kullandığı hava aracını 4 ayda tamamladı.

Yüksekovalı genç, hurda malzemelerle drone yaptı

Teknolojik cihazlara merakının olduğunu belirten Tüner, evinin bahçesinde uçurmaya başladığı aracının, rüzgara karşı daha dayanıklı olduğunu söyledi.

Uzun zamandır drone konusunda araştırma yaptığını anlatan Tüner, yenisini alacak maddi gücü olmadığı için kendi aracını yapmaya karar verdiğini söyledi.

Deneme yanılma yoluyla drone uçurmayı öğrendiğini aktaran Tüner, şunları kaydetti:

"Bu sürede kazalar oldu, yaptığım drone zarar gördü. Piyasada satılanlarla arasında hiçbir fark yok. Ayarladığım modlardan dolayı havada kalma süresi fazla. Ağırlık takabileceğiniz için profesyonel kamerayla güzel görüntüler çekebilirsiniz. Yaklaşık 900 metre yükselebiliyor, 5 kilometre civarında da gidip gelebilme özelliğine sahip. Ayarladığım mod sayesinde eğer şarjı biterse ya da kumanda bağlantısı kesilirse, kendi çizdiği konuma veya belirlediğiniz ev konumuna gelebiliyor."

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