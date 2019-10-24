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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.10.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

'Yüksek Teknoloji Ödülü'nü Vestel aldı

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'Yüksek Teknoloji Ödülü'nü Vestel aldı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından inovasyona dayalı ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına verilen “Yüksek Teknoloji Ödülü” Vestel Beyaz Eşya AŞ'nin oldu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve iş birliği başlıkları altındaki 33 göstergeye göre Yükseköğretim Kurulu tarafından Türkiye’nin performansı en yüksek 5 üniversitesinden biri seçilen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ödül töreni düzenledi.

Ödül organizasyonu kapsamında, en başarılı büyük ölçekli sanayi kuruluşu olarak Vestel, "Yüksek Teknoloji Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülün gerekçesi olarak Vestel’in geçen yılda gerçekleştirdiği kapsamlı Ar-Ge çalışmaları gösterildi.

Ödülü Vestel Beyaz Eşya adına Bulaşık Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü Evren Bal, Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'dan aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak akredite edilen ilk firmalardan biri olan Vestel, her yıl Ar-Ge çalışmalarına cirosunun yüzde 2,25’ini ayırıyor.

Bin 600 Ar-Ge mühendisi istihdam eden Vestel, dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk bin firma arasında yer alan 3 Türk şirketinden biri oldu.

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