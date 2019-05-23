Yüksek performanslı Xiaomi Mi 9T geliyor!
Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi modeli Mi 9, üç farklı versiyonla satışa çıkmıştı. Çinli şirket şimdi de Xiaomi Mi 9T adında yüksek performanslı bir cihaz üzerinde çalışıyor.
Son dönemde telefon üreticileri amiral gemilerini birçok farklı modelle tanıtıyor. Genellikle bunlardan biri ana modelden daha düşük bir diğeri ise daha yüksek performansa sahip oluyor. Xiaomi tarafında da benzer bir durum söz konusu. Mi 9, Mi 9 Explorer ve Mi 9 SE olmak üzere üç farklı versiyonla satışa çıkan cihazlara bir yenisi daha ekleniyor.
Xiaomi Mi 9T olarak adlandırılması beklenen telefon Pro modelinin yerini alacak bir versiyonla çıkacak. Mi 9T'nin muhtemel özelliklerine değinecek olursak Snapdragon 855 işlemciden güç aldığını ve 12 GB RAM ve 256 GB depolama alnına sahip olduğunu görüyoruz.Aynı zamanda arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.
Xiaomi Mi 9'a göre daha fazla batarya gücüne sahip olması beklenen telefonun fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor, ancak muhtemelen Xiaomi Mi 9'dan daha yüksek bir fiyata satılacak.
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