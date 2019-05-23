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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji
23.05.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Yüksek performanslı Xiaomi Mi 9T geliyor!

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Yüksek performanslı Xiaomi Mi 9T geliyor!

Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi modeli Mi 9, üç farklı versiyonla satışa çıkmıştı. Çinli şirket şimdi de Xiaomi Mi 9T adında yüksek performanslı bir cihaz üzerinde çalışıyor. 

Son dönemde telefon üreticileri amiral gemilerini birçok farklı modelle tanıtıyor. Genellikle bunlardan biri ana modelden daha düşük bir diğeri ise daha yüksek performansa sahip oluyor. Xiaomi tarafında da benzer bir durum söz konusu. Mi 9, Mi 9 Explorer ve Mi 9 SE olmak üzere üç farklı versiyonla satışa çıkan cihazlara bir yenisi daha ekleniyor. 

Xiaomi Mi 9T olarak adlandırılması beklenen telefon Pro modelinin yerini alacak bir versiyonla çıkacak. Mi 9T'nin muhtemel özelliklerine değinecek olursak Snapdragon 855 işlemciden güç aldığını ve 12 GB RAM ve 256 GB depolama alnına sahip olduğunu görüyoruz.Aynı zamanda arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 

Xiaomi Mi 9'a göre daha fazla batarya gücüne sahip olması beklenen telefonun fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor, ancak muhtemelen Xiaomi Mi 9'dan daha yüksek bir fiyata satılacak.

Ön kamerası gizli telefon: Xiaomi Mi Mix 3Xiaomi’nin bu yeni telefonunda en dikkat çeken özellik sürgüyü açtığınızda ön kameraları kullanabiliyor olmanız...Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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