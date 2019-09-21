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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.09.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Yüksek lisans öğrencilerinden 'GDO avcısı' biyosensör

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Yüksek lisans öğrencilerinden 'GDO avcısı' biyosensör

Sabancı Üniversitesi'nde Mekatronik ile Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik alanlarında yüksek lisans yapan iki genç, laboratuvara ihtiyaç duymadan GDO'lu ürünleri renk değişimiyle tespit tespit edebilmeye yarayan biyosensör tasarladı.

Sabancı Üniversitesi'nde Mekatronik ile Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik alanlarında yüksek lisans yapan iki genç, GDO'lu ürünlerin 30 dakikada tespit edilmesini sağlayan biyosensör projesiyle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsan Yararına Teknolojiler" alanında sağlık kategorisinde yarışıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, teknolojiyle ilgilenen birçok gencin yenilikçi projelerini sergilemelerine imkan tanıyor.

Sabancı Üniversitesi'nde Mekatronik Mühendisliği Programı yüksek lisans öğrencisi Doğukan Kaygusuz ile Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik yüksek lisans öğrencisi Sümeyra Vural, GDO'lu ürünlerin tespit edilmesini sağlayan biyosensör geliştirdi.

Proje, üreticinin ve tüketicinin, özel teknoloji, uzmanlık ve laboratuvar koşullarına ihtiyaç duymadan küçük bir biyosensör aracılığıyla 30 dakikada GDO'lu ürünleri analiz edebilmesini sağlıyor.

"Üretici GDO'lu ürünü analiz edebilecek"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kaygusuz, TEKNOFEST'e hızlı, akıllı, DNA analizi ve GDO tespiti yapabilen bir biyosensör projesiyle katıldıklarını söyledi.

Bir buçuk sene önce TÜBİTAK'ın desteğiyle GDO'lu yemlerin tespitine yönelik bir biyosensör çalışması üzerine projeyi tasarladıklarını belirten Kaygusuz, "Akabinde bu projeyi geliştirerek bir biyosensör prototipi ürettik. Bu prototipte GDO'lu bir mısırı, soyayı veya ürünü alıp kısa bir işlemden geçirdikten sonra evinizde, tarlada ya da herhangi bir yerde cihazımıza yerleştirerek, 30 dakika içerisinde ürünün GDO'lu olup olmadığını renk değişimiyle tespit edebiliyorsunuz." diye konuştu.

GDO'lu ürünlerin analiz edilmesi için üretildikleri illerden kontrol merkezlerine gönderildiğini aktaran Kaygusuz, "Bu ürünümüz sayesinde farklı bir ile gitmeden direkt üretilen yerde üretici de bunu kullanarak, GDO'lu tohumu analiz edebilecek. Ürünümüz portatiftir ve bataryayla çalışıyor." ifadelerini kullandı. 

İnsanlık Yararına Teknolojiler kategorisinde sağlık alanındaki 2 bin 300 proje arasından finale kaldıklarını dile getiren Kaygusuz, "Derece alabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki diğer projeler de çok değerli. Hangi proje seçilirse seçilsin bu yarışmaya katıldığımız için çok mutluyuz." şeklinde konuştu. 

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