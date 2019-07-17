Yüksek hedefli bir saldırıda kullanılan Windows açığı keşfetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYüksek hedefli bir saldırıda kullanılan Windows açığı keşfetti
GeriTeknoloji Yüksek hedefli bir saldırıda kullanılan Windows açığı keşfetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
17.07.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Yüksek hedefli bir saldırıda kullanılan Windows açığı keşfetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüksek hedefli bir saldırıda kullanılan Windows açığı keşfetti

Siber güvenlik uzmanları, Windows üzerinde, yakın zamanda Doğu Avrupa'da yüksek profilli bir saldırıda kullanılan, sıfır gün açığı tespit etti.

Siber saldırganların bir cihaza ya da ağa sızmasına olanak sağlayan yazılım hatalarından biri olan sıfır gün açıklarına bir yenisi daha eklendi.Önceden bilinmeyen yazılım hatalarına verilen isim olan sıfır gün açığı Windows'un yalnızca belirli sürümlerinde etkili olabildi.

Sıfır gün açıklarına karşı dikkatli olunmalı

Bu özel Windows win32k.sys güvenlik açığı, yayılımını artırmak için pop-up menüsünü kullanıyor. Son açığı keşfeden ESET Araştırmacısı Anton Cherepanov yaptığı açıklamada, " Sednit grubunun yerel yetki yükseltme ile ilgili 2017’de analiz ettiğimiz istismarı mevcut istismar ile çok benzer şekilde. Bu açıkta da menü nesnelerini ve istismar tekniklerini kullanıyor" şeklinde konuştu.

Güncellemeleri mutlaka yapın

Cherepanov, "Hala Windows 7 Service Pack 1 kullanan kullanıcılar, Windows 7 Service Pack 1, 14 Ocak 2020’de sonlandırılacağı için işletim sistemlerini yeni sürümlere güncellemeyi düşünmeliler. Bu da Windows 7 kullanıcılarının artık güvenlik güncellemeleri almayacağı anlamına geliyor," diye ekledi.

Hangi sürümler etkilenme riskiyle karşı karşıya

Güvenlik açığının etkilediği sürümler; Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1; Windows 7 for x64-Based Systems Service Pack 1; Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2; Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems Service Pack 2; Windows Server 2008 for x64-Based Systems Service Pack 2; Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems Service Pack 1; and Windows Server 2008 R2 for x64-Based Systems Service Pack 1. Windows XP ve Windows Server 2003 de etkilenmektedir; ancak bu sürümler Microsoft tarafından desteklenmez.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?