YouTube'un gizli modu nasıl kullanılır?
Birçok sosyal platform ve internet tarayıcısından sonra video paylaşım platformu YouTube da gizli modu kullanıcılarına sunacak.
Google'ın tarayıcısından da bilinen "Incognito Mode" ya da gizli sekme modu artık YouTube'da da kullanılabilecek. Şimdilik sadece Android platform için geliştirilen mod ile kullanıcılar hiçbir iz bırakmadan YouTube'dan video izleyebilecek.
Bu mod açılınca kullanıcılar abone oldukları video kanallarına da kayıtlı gözükmeyecek. Bu mod sayesinde geçmiş ve arama kayıtları tutulmayacağı için kullanıcının izlediği videoların tekrar tekrar kendisine gösterilmesi de engellenmiş olacak.
Ayarlar menüsünün "Geçmiş ve Gizlilik" başlığında yer alacağı belirtilen gizlilik modunun yakında YouTube uygulamasına geleceği açıklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle