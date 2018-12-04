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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
04.12.2018 - 07:04, Son Güncelleme:

YouTube'un en fazla kazananı, yıllık 22 milyon dolarla 8 yaşında bir çocuk

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YouTube'un en fazla kazananı, yıllık 22 milyon dolarla 8 yaşında bir çocuk

Video paylaşım platformu YouTube üzerinden en fazla para kazanan kişinin, yıllık 22 milyon dolarlık gelirle, 8 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.

Forbes tarafından yayımlanan listenin bir numarasında, Ryan ToysReview isimli kanalda oyuncak deneyimlerini paylaşan Ryan isimli çocuk yer alıyor.

Hemen her gün yeni bir video paylaşan Ryan'ın hesabı üzerinden elde edilen gelir, son bir yıl içinde ikiye katlandı.

Amerikan NBC televizyonunun röportaj yaptığı 8 yaşındaki Ryan, neden bu denli çok izlendiği sorusuna "Çünklü eğlenceliyim ve komiğim" yanıtı verdi.

2015 yılında Ryan'ın ailesi tarafından açılan kanalın bugün 17 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Paylaşılan videoların toplam izlenme sayısı 26 milyara yaklaştı.

Forbes'daki habere göre, kanalın elde ettiği toplam gelirin 21 milyon doları, videoların öncesinde çıkan reklamlardan elde edildi. Kalan 1 milyon dolarlık bölüm ise sponsorlu içeriklerden kazanıldı.

Kanalda yer bulan bir oyuncağın satış rekorları kıracak kadar talep görebildiği kaydediliyor.

YouTubeun en fazla kazananı, yıllık 22 milyon dolarla 8 yaşında bir çocuk

Kanalın marka değeri öylesine büyümüş durumda ki, Amerikan perakende devi Walmart, Ryan's World isimli bir kıyafet ve özel oyuncak serisi çıkarmaya başladı.

8 yaşında yılda 22 milyon dolar kazanan Ryan'ın bu kazancının yüzde 15'i reşit olduğunda serbest bırakılmak üzere bir banka hesabına yatırılıyor.

Ryan'ın kız kardeşleri de eğlencenin dışında değil. "Ryan'ın Ailesi Değerlendiriyor" (Ryan's Family Review) ismiyle kardeş bir kanal da aile tarafından yönetiliyor.

Listede tartışmalı isimler de yer alıyor

Kanalında Minecraft isimli oyunu oynayan ve 2017 yılında bu listede birinci olan Daniel Middleton isimli çocuk ise 16.5 milyon dolar gelirle, bu yıl dördüncülüğe geriledi

Listenin iki numarası olan Jake Paul ve 10'ncu sırasında yer alan Logan Paul isimli Youtuber kardeşler, listeye ayrı ayrı olarak isimlerini sokmayı başardı.

İkilinin toplam elde ettiği gelir ise 36 milyon dolar.

Logan Paul, Ocak ayında bir skandalla gündeme gelmiş, videolarından birinde bir intihar kurbanını gösterdiği için özür dilemişti.

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