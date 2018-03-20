YouTube'un çocuklara büyük hatası tepki topladı

YouTube, Kids uygulamasını temiz tutmak için büyük bir çaba gösteriyor, ancak görünüşe bakılırsa bazı zararlı içerikler hala çatlaklardan sızabiliyor. Business Insider, Kids uygulamasında bazı anahtar kelimeler aratıldığında komplo teorisi videoları önerildiğini fark etti. Örneğin UFO yazıp araştırıp sonuç olarak çıkan videolara inanırsanız, dünya insan kılığında sürüngenler tarafından yönetiliyor.

Business Insider'ın uyarısı üzerine YouTube hatasını derhal kabul etti bahsi geçen videoları engelledi. Özellikle Kids uygulamasının tertemiz olması gerektiğini anladığını söyleyen YouTube, insanlar tarafından eğitilen otomatik sistemlerin bazen uzaktan zararsız görünen videoları ıskalayabildiğini açıkladı.





Şirket yakın zamanda yanlış bilgi yayılmasına ve yalan haberlere karşı bir önlem olarak Wikipedia ile anlaştığını ve tartışmalı konularda kanıtsız iddialarda bulunan videoların altında Wikipedia'dan ilgili alıntılar olacağını açıklamıştı. Ancak böyle bir önlem çocuklar için yeterli olmayacaktır. Saf ve temiz akılları yalan ve yanıltıcı bilgilerle doldurmaya çalışan videolar özellikle Kids uygulamasında bulunmamalı ve YouTube'da bunun farkında. Ancak her geçen an saatlerce video yüklenen bir platformun otomatik sistemlere güvenmesi maalesef tek çözüm gibi görünüyor.



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