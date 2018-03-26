YouTube'ta bu videolar artık tamamen yasak!

Silah videoları artık YouTube'da geçmişte kalabilir çünkü firma, ateşli silahlarla ilgili kurallarında değişikliğe gidiyor. Artık videolar silah ve aksesuarlarını doğrudan satamayacak, hatta satan sitelere link de veremeyecek. Videolar, ateşli silah üretimi konusunda bilgi de veremeyecek ve buna şarjörler ve susturucular gibi silah aksesuarları da dahil.

Motherboard'a göre, YouTube bu türden videoların bazılarını zaten kaldırmış ve popüler silahlı vlogger'lar arasında bir miktar karışıklığa neden olmuş. Popüler sapan vlogger'i Jörg Sprave, şunları söylüyor: "Artık kurallarını daha açık bir şekilde tanımlamaları güzel bir şey ... ama bu yeni kuralı önceden kimseyle konuşmadılar ve bir geçiş dönemi sunmadılar. Şimdi pek çok silah kanalı, eski videoları yüzünden kanallarını kaybetmekten korkacak. En azından videolarını temizlemek için biraz zaman ayırmalılar, böylece insanlar yeni kurallara uyacak şekilde kendilerini ayarlayabilirler. Ortaklarına bu şekilde davranmamalılar."

İşin ilginç kısmı ise, YouTube'dan kovulan silah videolarının, hızla cinsel içerik ve porno sitelerinde boy gösteremeye başlaması...



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