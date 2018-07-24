YouTube'ta yeni dönem başlıyor!
YouTube uygulamalarına eklediği yeniliklerle sürekli testler yapıyor. Son yapılan GIF benzeri video önizleme özelliğinden sonra şimdi de video platformu, yeni bir "Keşfet" sekmesi üzerine çalışıyor. Bu yeni özelliği önümüzdeki haftalarda iOS kullanıcılarına sunulacak.
Sosyal ağlardan Instagram'a gelen yeni "Keşfet" sekmesinden sonra video platformu YouTube da kullanıcılarına yeni bir keşfet sekmesi sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların günlük aramalarında daha fazla video, konu ve kanal keşfetmesine yardımcı olmak için yeniden tasarlandı. İçerik oluşturucuların takipçi kitlelerinin yeni videolarını gördüklerinden emin olmak için, aynı zamanda oluşturucuları da hedefleniyor.
Örneğin, teleskoplarla ilgili birkaç video izlerseniz, "Keşfet" sekmesinde ileri teknoloji kameralar hakkında videolar görebilirsiniz. Ayrıca, "Keşfet" sekmesinde, trend olan videolar ve yeni çıkan içerik oluşturucular için "yeni" başlıklar da olacak.
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