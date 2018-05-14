Youtube'dan yeni iPhone'lara HDR desteği geliyor!
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıtılan iPhone X, iPhone 8 ve iPhone S8 Plus modellerine Youtube HDR desteği geldi. Bu kapsamda, yeni nesil iPhone modellerine sahip kullanıcılar, Youtube üzerinden yüksek çözünürlüklü videolar izleyebilecek.
Apple'ın yeni nesil iPhone'larına sahip kullanıcılar, yayınlanan bir güncelleme ile artık Youtube üzerinden yüksek kontrastlı yani HDR çözünürlükte videolar izleyebilecek. Özellikle de iPhone X kullanıcıları, sahip oldukları OLED ekran teknolojisinden fazlasıyla yararlanabilecek.
Ek bilgi olarak, iPhone X, zaten kullanıcılara HDR desteği sunuyor. Öte yandan, iPad Pro modeli için şimdilik HDR özelliği kullanılır durumda değil. Yeni nesil diğer iki model iPhone 8 ve iPhone 8 Plus kullanıcıları da HDR desteğinden yararlanabilecek; ancak, iPhone X'da olduğu gibi değil.
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