YouTube'dan içerik üreticilerine destek
Youtube kurulduğu günden bu yana milyonlarca, videolu içeriğe ev sahipliği yapıyor. Son dönemlerde ülkemizde de popüler olan uygulama telif hakkı gibi detaylara fazlasıyla önem veriyor.
Telif problemlerinden sebep 2017'nin son aylarında 8.3 milyon videoyu kaldıran YouTube, bu sorunu çözmeyi hedefleyen bir yöntemle geliyor. Artık "Telif hakkı eşleme" aracı sayesinde, yüklenen videolar içerik üreticilerinin videolarına denk olan videoları çıkarıp işaretleyebilecek. YouTube'un bu yöntemle hedeflediği ise, 100 bin'den fazla abonesi bulunan hesapları korumak.
Yaklaşık 1 hafta sonra başlayacak uygulama ile, içerik üreticileri YouTube hesaplarına giriş yaptıklarında sol tarafta bir telif hakkı bölümü görecekler. Özel eşleşmeler kısmından kendisiyle eşleşen hesapları görecek ve dilerse şikayetçi olabilecekler.
YouTube bir detaya daha değinmeden edemedi; "Her eşleşme, telif ihlali anlamına gelmiyor".
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