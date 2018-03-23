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    YouTube'dan Chrome kullananlara büyük sürpriz!

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

    YouTube uzun süredir canlı yayın alanında Twitch'e yetişmeye çalışıyor, ancak başarısız oluyor. 20 Mart'ta açılan yeni özellik belki bu durumu değiştirebilir.

    Bu özellik sayesinde tüm YouTube kullanıcıları - şimdilik sadece Chrome tarayıcıyı kullanarak (gelecekte diğer tarayıcılar da desteklenecek) - canlı yayın yapabilecekler. Şimdilik sadece masaüstünde özel olan bu özellik, yakın gelecekte mobil tarayıcı tarafından da desteklenecek.

    Eğer bir web kameranız varsa YouTube'da direkt olarak yayına başlayabilirsiniz. YouTube ilerleyen aylarda Asus, LG, Motorola, Nokia ve Samsung telefonların yerel kamera uygulamalarında yayın özelliğini ekleyebileceğini bildirdi. Daha çok oyunculara yönelik olan Twitch'ten farklı olarak YouTube'un popülerliğini düşünürsek, canlı yayın özelliği herkese çekici gelecektir.

    YouTubedan Chrome kullananlara büyük sürpriz

    chip.com.tr'nin haberine göre Twitch'ın IRL (in real life, gerçek hayat) kategorisi platformu daha geniş bir yelpazeye taşımak için tasarlandı, ancak YouTube bu alanda zaten çok popüler. Google'ın tek yapması gereken canlı yayını erişimi kolay bir hale getirmekti, ve bunu da yapmış gibi görünüyor.

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