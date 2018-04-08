Youtube’da La Casa de Papel’in Türkiye tanıtımı konuşuluyor! 3. sezon yayınlanacak mı?
İspanyol dizisi La Casa de Papel İstanbul temalı fragmanıyla gündeme geldi. Galata Kulesi'nin görüntüsüyle başlayan La Casa de Papel fragmanı Youtube’ın en çok konuşulan konularından biri oldu. Fragman, sosyal medyada da ilgili gördü.
Üçüncü sezonu başlayıp başlamayacağı merak konusu olan La Casa de Papel dizisi Türk izleyicilerine bir sürpriz yaptı. Ülkemizde de oldukça popüler olab İspanyol dizisi La Casa De Papel'in Türkiye tarafından çekilmiş İstanbul temalı fragmanı yayınlandı. İstanbul'un tarihinin bir parçası olan Galata Kulesi’nin de olduğu görüntülerde insanların önlerindeki telefon ya da bilgisayardan La Casa de Papel’i izliyor.
Galata Kulesi'nin görüntüsüyle başlayan fragman, karakterin çay içmesi ve çarşıyı dolaşmasıyla devam ediyor. İstanbul'un birçok güzelliği anlatılıyor. Görüntülerde insanların önlerindeki telefon ya da bilgisayardan bu diziyi izliyor.
ÜÇÜNCÜ SEZON BAŞLAYACAK MI?
İspanyol Kraliyet Darphanesi soygununu ele alan La Casa De Papel, Profesör ve ekibinin kurduğu planın başarıyla tamamlanmasının ardından final yapmıştıSosyal medya üzerinden dizinin yeni sezonunun yayınlanacağına dair söylentiler dolaşsa da, konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.
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