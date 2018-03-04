YouTube'da hikayelere arka plan değiştirme özelliği geldi

Kısa bir süre önce hikayeler özelliğini aktif duruma getiren Youtube, şimdi de bu özelliği geliştirmek için çalışıyor. Beta testlerine başlanan yeni özellikle beraber artık hikayelerinize kolay bir şekilde arka plan ekleyebileceksiniz.

Yeşil ekran kullanılmadan arka plan değiştirilebiliyor

Youtube'un bu yeni özelliği derinlik alıglama teknolojisi kullanmadan, ön planı ve arka planı başarılı bir şekilde birbirinden ayırıyor. Normalde bu tür bir işlemin yapılabilmesi için Yeşil Ekran (Green Screen) kullanılarak arka planın temizlenip, montaja hazır hale getirilmesi gerekiyor. Bu da teknik bilgi gerektireceği için, kullanıcılar açısından uygulamaya geçirilmesi zor bir yöntem.

Google tüm bu işlemlere gerek kalmadan, saniyeler içinde arka planı değiştirmenize olanak sağlayan özelliği, Youtube Hikayeler'e eklediğini duyurdu. Şu an için sınırlı kullanıcıya hizmet veren bu özelliğin yakında tüm kullanıcılar açılacağı da belirtildi.