YouTube'da 2019’un en popüler videoları belli oldu

Müzik ve genel içerik olarak iki grupta hazırlanan listede Reynmen’den “Derdim Olsun” ve “Ela” ile Fatih Bulut’un “Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkıları Türkiye’de müzik kategorisinde ilk sırada yerini alırken, genel listede ise komedi, dizi ve yarışma programı videoları öne çıktı. İşte o videolar:

Video Başlığı / Link

Konuşan Kediler 3 - En Komik Kedi Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=5b7KjV75RT4

Güldür Güldür Show 188.Bölüm - Okul Koridoru

https://www.youtube.com/watch?v=VOtKPyzGyGw

Hercai 1. Bölüm

https://www.youtube.com/watch?v=h43bURok9aY

O Ses Türkiye performansım ve fotoğraflarım!- Beren Gökyıldız

https://www.youtube.com/watch?v=SfA3KOqHEDc

Çok Güzel Hareketler 2 | Canımız Sıkılır 2 (7.Bölüm)

https://www.youtube.com/watch?v=o1-QYtqkxrU

HESAP KİMDE ? ( 45.500 TL HESAP! )

https://www.youtube.com/watch?v=g84ZNC2LyaE

Agah hemşireyi yakalıyor! - Zalim İstanbul 1. Bölüm

https://www.youtube.com/watch?v=N8-RsWyHpxQ

Ben Fero Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor

https://www.youtube.com/watch?v=wDW3FsupapY

GÜLERSEN, KAYBEDERSİN! | Soğuk Savaş S2E20 w/ Her Yerde Sen Ekibi - Aybüke Pusat, Furkan Andıç

https://www.youtube.com/watch?v=N9zET06t9SQ

Kim Milyoner Olmak İster? - Arda Ayten, milyonluk soruya bakın ne cevap verdi?

https://www.youtube.com/watch?v=6vQcyT_YiPc

Diriliş Ertuğrul 150. Bölüm (Sezon Finali)

https://www.youtube.com/watch?v=g2iBGZASkEY



Volkan şehit oldu! Arka Sokaklar 521. Bölüm

https://www.youtube.com/watch?v=ttziqFRfYrQ

24 SAAT BOYUNCA HER ŞEY MAVİ!!! (Mavi Gözler, Mavi Çiğ Köfte, Havuz...)

https://www.youtube.com/watch?v=-H13G8V_DDI&t=1s

HERCAİ PARODİ

https://www.youtube.com/watch?v=SRK7mUgBum4

Çukur 2.Sezon Kamera Arkası

https://www.youtube.com/watch?v=5rXRMcJgbaA

En Popüler 15 Müzik Videosu - 2019 Türkiye

Reynmen - Derdim Olsun (Official Video)

https://www.youtube.com/watch?v=Ofy0aAXiVpg

Reynmen - Ela (Official Video)

https://www.youtube.com/watch?v=zBAjrCc_6ws

Fatih Bulut - Çok Sevdim Yalan Oldu

https://www.youtube.com/watch?v=UEbSQiYFRBM

Norm Ender - Mekanın Sahibi

https://www.youtube.com/watch?v=z3wAjJXbYzA

Ben Fero - Demet Akalın [Official Video]

https://www.youtube.com/watch?v=fdg2OG8zFiM

Ziynet Sali - Bana da Söyle

https://www.youtube.com/watch?v=ySjUV1rd-Kg

Tuğçe Kandemir - Gülü Soldurmam

https://www.youtube.com/watch?v=FqZG6J1z3Iw

MERO - OLABILIR (OFFICIAL VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=W1obTj5uso8

Ben Fero - Biladerim İçin [Official Audio]

https://www.youtube.com/watch?v=K24zayBew-8

Feride Hilal Akın - Yok Yok

https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo

Irmak Arıcı - Gece Gibi Gönlün

https://www.youtube.com/watch?v=aX6SXLfexco

Buray - Kabahat Bende

https://www.youtube.com/watch?v=seM8oqrU2qA

Canbay & Wolker - Fersah (Official Video)

https://www.youtube.com/watch?v=fLuhj5GNhqo

Zeynep Bastık - Yol Akustik (Fikri Karayel Cover)

https://www.youtube.com/watch?v=KXY6O7xx4fY

Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli - Mühür

https://www.youtube.com/watch?v=rMHx_iUAGd0

Global listelerde en çok izlenen ve beğeni alan müzik videoları ise aşağıdaki şekilde sıralandı:

En Çok İzlenen10 Müzik Videosu - 2019 Global

1.Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

2.ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3.Anuel AA, KAROL G - Secreto

4.Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

5.Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)

6.Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

7.Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

8.BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

9.Billie Eilish - bad guy

10.Ariana Grande - 7 rings

En Çok Beğenilen 10 Müzik Videosu - 2019 Global

1.Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

2.BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV

3.BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

4.Billie Eilish - bad guy

5.Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

6.Ariana Grande - 7 rings

7.Lil Dicky - Earth (Official Music Video)

8.Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

9.j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV

10.Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru

