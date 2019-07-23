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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
23.07.2019 - 06:57, Son Güncelleme:

YouTube'da 1 milyar izlemeyi geçen en eski şarkı oldu

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YouTube'da 1 milyar izlemeyi geçen en eski şarkı oldu

Efsanevi rock grubu Queen'in ilk olarak piyasaya 1975 yılında çıkan Bohemian Rhapsody adlı şarkısının video klibi, 1990'lardan önce yapılan şarkılar arasında YouTube'da izlenme sayısı 1 milyara ulaşan ilk şarkı oldu.

Bunu kutlamak için bu videonun HD versiyonu, YouTube Music, Universal Music Group ve Hollywood Records işbirliğiyle Pazartesi günü YouTube platformuna yüklendi. 

1990'lar öncesinde yapılan video klipler arasında en çok izlenenler listesinde Queen'in ardından 965 milyon izlenme ile Guns N' Roses'ın Sweet Child O' Mine şarkısı geliyor.

Üçüncü sırada ise a-ha'nın Take On Me isimli meşhur şarkısı 965 milyon izlenme ile bulunmakta.

90'lardan önce yapılan ve en çok izlenen 10 video klip listesi şu şekilde:

En çok izlenen klip Despacito

Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısı böylece milyarlarca defa izlenen daha yakın tarihli şarkıların sayısına yaklaşmış oldu.

Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin 2017 yılında piyasaya çıkan Despacito adlı şarkısı 6,3 milyar izlenme ile en çok izlenen şarkı klibi.

İngiliz müzisyen Ed Sheeran'ın Shape of You şarkısı 4,3 milyar izlenme ile ikinci sırada.

İlk 10'da yer alan kimi diğer şarkılar arasında ise Wiz Khalifa'nın Charlie Puth ile düeti See You Again, Justin Bieber'in Sorry şarkısı ve çocuk şarkısı olmasına rağmen sosyal medyada dans figürleri açısından popüler hale gelen Baby Shark Dance şarkısı yer alıyor.

Yeni kliplerde izleyiciler de olacak

Bohemian Rhapsody'nin ulaştığı bu başarının ardından bir açıklama yayımlayan Queen üyeleri Brian May ve Roger Taylor, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına teşekkür ederek bunu hayranlarıyla kutlamak istediklerini söyledi.

Böylece 'You are the Champions' adında bir proje başlatan müzisyenler, dinleyicilerinden You are the Champions internet sitesine girerek Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody ve A Kind of Magic şarkılarına yaptıkları videolarını yüklemelerini istedi.

Dansçılar Don't Stop Me Now, görsel sanatçılar A Kind of Magic ve müzisyenler Bohemian Rhapsody şarkılarına klip çekebilecek; bu kliplerden en başarılı bulunan üç tanesi yıl sonunda YouTube'da yayımlanacak.

 

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