YouTube'a siber saldırı şoku: 5 milyardan fazla izlenen video silindi
2017 yılında damgasını vuran ve 5 milyarı aşkın izlenme ile birlikte YouTube’un en çok izlenen videosu konumunda olan Despacito, platformdan silindi. Geçtiğimiz hafta silahlı saldırıya uğrayan YouTube, bugün ise bir siber saldırı ile gündeme geldi. Bugün Prosox ve Kuroi adlı hackerlar tarafından siber saldırıya uğrayan YouTube içindeki pek çok müzik videosu da saldırıdan etkilendi.
Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin videosu olan “Despacito” sistemden silinerek görseli değiştirildi. Despacito videosu için tercih edilen yeni görsel ise son dönemde oldukça popüler olan La casa de papel dizisindeki karakterler mevcut.
Despacito videosunun haricinde Chris Brown, Shakira, DJ Snake, Selena Gomez, Drake, Katy Perry ve Taylor Swift gibi önemli sanatçıların videolarının saldırıdan etkilendiğini de ekleyelim.
Webrazzi'nin haberine göre videolardan bazıları silinirken bazılarının ise görsel ve başlıkları değiştirildi. Saldırıdan etkilenen müzik videolarının sanatçıların Vevo YouTube hesaplarından yüklenen videolar olduğunu da belirtelim.
Siber korsanlardan Prosox, Twitter hesabından yaptığı duyuruda video açıklamalarını ve görsellerini değiştirmek için bir komut dizisi kullandığını açıkladı.
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