YouTube'ta az abonesi olanlara müjde! İşte o müthiş özellik
YouTube, bir süredir test edilen Instagram benzeri keşfet özelliğini tüm kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Özellikle telefonu başından YouTube'a girenler artık abone sayısı az olan videoları daha sık görmeye başlayacak.
Instagram'da oldukça ilgi gören keşfet özelliği kısa süre önce YouTube tarafından iPhone kullanıcılarına test sürümü olarak sunulmuştu. Yapılacak güncelleme sonucunda her kullanıcının ulaşabileceği keşfet özelliği YouTube'da fazla izlenmeye ve takipçiye ulaşamamış videoları ön plana çıkaracak.
Aynı zamanda izlediğiniz tarzdaki videoları öne çıkaracak olan keşfet sekmesi Android işletim sistemine sahip cihazlar tarafından da kullanılabilecek. Kaliteli içeriğe sahip olmasına rağmen bir türlü gelişemeyen kanalları sevindiren bu uygulama kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara sunulacak.
YouTube'un Ürün Yönetim Direktörü Creator Insider isimli kanalın sahibi Tom Leung, geçtiğimiz yıl keşfet sekmesini ekleyeceklerini açıklamıştı. Yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulacak olan keşfet sekmesi özelliğine YouTube kullanıcıları yoğun ilgi gösterecek gibi gözüküyor.
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