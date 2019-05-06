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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.05.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

YouTube'a girip kaç kişi video seyrediyor?

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YouTube'a girip kaç kişi video seyrediyor?

Dünyanın tartışmasız en büyük video platformu olan YouTube, kullanıcı sayısını da artırmaya devam ediyor. Peki YouTube'un aylık kaç aktif kullanıcısı olduğunu biliyor muydunuz?

YouTube, platformuna giren ziyaretçilerle ilgili önemli bir rapor yayınladı. Rapora göre YouTube'un aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı geçmiş durumda. Bu sayı elbette oturum açık bir şekilde YouTube'a girenleri kapsıyor. Oturum açmaksızın YouTube'a girenler bu rakamın dışında. Geçen senenin aynı dönemine baktığımızda bu sayı 1.8 milyardı. Yani YouTube yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcı kazanmış durumda.

YouTube'un her geçen gün daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasında platforma girenlerin çeşitliliğinin artması da önemli bir rol oynuyor. YouTube'a telefonundan veya bilgisayarı başından girenler dışında TV başından da hatırı sayılır büyüklüğe ulaşan bir kitle giriyor. Bu da zaten doğrudan aylık aktif kullanıcı sayısını etkiliyor. 

TV başından YouTube'a gelip video seyredenlere bakıldığında ayda 250 milyon saatlik bir süreden söz ediliyor. Geçen seneye baktığımızda bu bu sayı 180 milyon saatte kalıyordu. Yani YouTube'a TV tarafından gelen kayda değer büyüklükte bir kullanıcı kitlesi söz konusu; bu da TV tarafında YouTube'un yüzde 39 büyüme gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. 

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