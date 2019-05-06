YouTube'a girip kaç kişi video seyrediyor?
Dünyanın tartışmasız en büyük video platformu olan YouTube, kullanıcı sayısını da artırmaya devam ediyor. Peki YouTube'un aylık kaç aktif kullanıcısı olduğunu biliyor muydunuz?
YouTube, platformuna giren ziyaretçilerle ilgili önemli bir rapor yayınladı. Rapora göre YouTube'un aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı geçmiş durumda. Bu sayı elbette oturum açık bir şekilde YouTube'a girenleri kapsıyor. Oturum açmaksızın YouTube'a girenler bu rakamın dışında. Geçen senenin aynı dönemine baktığımızda bu sayı 1.8 milyardı. Yani YouTube yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcı kazanmış durumda.
YouTube'un her geçen gün daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasında platforma girenlerin çeşitliliğinin artması da önemli bir rol oynuyor. YouTube'a telefonundan veya bilgisayarı başından girenler dışında TV başından da hatırı sayılır büyüklüğe ulaşan bir kitle giriyor. Bu da zaten doğrudan aylık aktif kullanıcı sayısını etkiliyor.
TV başından YouTube'a gelip video seyredenlere bakıldığında ayda 250 milyon saatlik bir süreden söz ediliyor. Geçen seneye baktığımızda bu bu sayı 180 milyon saatte kalıyordu. Yani YouTube'a TV tarafından gelen kayda değer büyüklükte bir kullanıcı kitlesi söz konusu; bu da TV tarafında YouTube'un yüzde 39 büyüme gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.
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