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    YouTube'a girenlere müjde: Reklamlar artıkç...

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 07:45 | Son Güncelleme:

    YouTube'un yoğun şikayet alan reklam sisteminde uzun bir zaman sonra değişikliğe gidiyor; hem de kullanıcıların hoşuna gidecek şekilde bir değişiklikten bahsediyoruz! Popüler video platformu; ‘TrueView for Reach’ ismini verdiği daha kısa ve izleyiciler tarafından geçilebilir yeni reklamlar gösterilmeye başlayacak.

    YouTube reklam formatını değiştiriyor. TrueView reklam formatı, YouTube kullanıcılarının daha kısa süren reklamları izlemeden geçmelerine olanak tanıyacak. Yeni reklam formatı, YouTube'un 6 saniyeden sonra geçilebilir reklamlarına yeni bir alternatif olacak.

    YouTube, reklam verenlerin marka bilinirliğini 6 saniye içerisinde artırmanın yollarını çok iyi şekilde keşfettiklerini, artık daha kısa ve etkileyici reklamlar yapabileceklerini duyurdu.

    İsteyen markalar, 6 saniye uzunluğunda ve 5. saniyede geçilebilir 'TrueView for Reach' reklamları oluşturabilecekler. Bu sayede, markanın reklamda izleyiciye vermek istediği tüm mesajları verdiğinden emin olunacak.

    Habertürk'e göre YouTube ayrıca mevcut en az 30 saniyelik olan TrueView in Stream reklamlarına da yenilikler getiriyor. Videolar başlamadan önce çıkan bu reklamlarda, reklam verenler artık kullanıcılar bu reklamların en az 30 saniyesini izlerlerse ödeme yapacaklar.

    Etiketler: google , internet
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