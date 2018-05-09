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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.05.2018 - 08:37, Son Güncelleme:

YouTube yüzlerce videoyu yayından sildi! Peki neden?

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YouTube yüzlerce videoyu yayından sildi! Peki neden?

YouTube, 1.4000 adet videoyu apar topar yayından kaldırdı; ortalık bir anda karıştı.

YouTube'un otomatik reklam sistemi, alakalı videolarda izleyenin ilgilerine göre reklam gösterebilen gelişmiş bir yazılım, ancak sistemin yetersiz kaldığı haberleri gelmeye devam ediyor. BBC'nin belirlediği 1.400 videonun apar topar yayından kalkması da bunun güzel bir örneği. YouTube, son haftada 1.400 adet videoyu yayından kaldırdı. Kaldırılan bu videolar, içlerinde Ukraynalı bir makale yazma hizmetinin sponsorlu reklamlarını içeriyordu. Bu tip hizmetler, özellikle öğrenciler arasında çok popüler ve bir çeşit "hile" olarak kabul ediliyor.

YouTube, olaya karışan kanalların videolarından bu reklamları kırpmalarını istedi ve 4 Mayıs'a kadar vakit tanıdı. Bir çok kanal bu son tarihe yetişmedi ya da yetişemedi. Sonuç ise, videoların yayından kaldırılması oldu. Olayda geçen kanalların bu tarihten sonra aynı videoları reklamsız da olsa tekrar yüklemeleri mümkün olacak mı bilinmiyor. Harici bir şirketten promosyon almak yasa dışı olmasa da, YouTube'un reklam poliçelerini ihlal ediyor. Ayrıca "hile" olarak kabul edilen bir hizmetin işin içinde olması, durumu daha da kötüleştiriyor.

Bu durumdan etkilenen kanalların sahipleri doğal olarak hiç de mutlu değiller. Bir çok kanal aylara bedel videolarını bir anda kaybetti. Reklamı yayınlayan kullanıcılar, YouTube'un reklam sözleşmelerinin yeterince açık olmadığından şikayet ederken, bir süre izin verilmişken neden şimdi videoların kaldırıldığını sorguluyor.

YouTube daha önce kullanıcılar ile birlikte değişiklikler yapacağına söz vermişti. Ancak video içine yerleştirilmiş promosyonların fark edilmesi platform için gerçekten çok zor. Çalıntı bir müzik veya bir görüntüden farklı olarak, promosyonlu videolar kanalın kendi anlatım şekliyle reklam yapmasına dayandığı için yapay zeka tarafından benzerlikler üzerine arama/bulma yapılabilmesi imkansız.

YouTube reklam sisteminin mükemmelden çok uzak olması da sponsorlu videoların artışta olmasına sebep oluyor. Eğer sponsorlu bir videonun yasa dışı bir ürün veya hizmetin reklamını yaptığını fark ederseniz, bunu YouTube'a şikayet edebilirsiniz.

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