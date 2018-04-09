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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.04.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

YouTube yasadışı olarak çocukların verilerini topluyor

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YouTube yasadışı olarak çocukların verilerini topluyor

Çocuk hakları, tüketici hakları ve gizlilik savunucusu sivil toplum örgütleri, Google'ın sahibi olduğu YouTube'un çocukların gizliliğini koruyan yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD Federal Ticaret Komisyonu'na yazılı şikayette bulundu.

Çocuk, tüketici ve mahremiyet hakkı savunucularının yer aldığı 23 kurumdan oluşan bir ittifak, Google'ı 13 yaş altındaki çocukların kişisel bilgilerini toplayıp, çocuklara yönelik reklam yaparak onları koruyan yasaları ihlal etmekle  suçladı ve ABD Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) 59 sayfalık bir yazılı şikayette bulundu.

Sputnik'in haberine göre, aralarında 'Reklamsız Çocukluk için Kampanya' (CCFC) ve 'Dijital Demokrasi Merkezi'nin de olduğu 23 organizasyon, Google'ın YouTube'un 13 yaş ve üstündekiler için uygun olduğunu iddia etmesine rağmen, 13 yaşından küçük çocukların siteyi kullandığını bildiğini savundu.

Google'ın yer, cihaz bilgileri ve telefon numaraları gibi kişisel verileri toplayıp, çocukları farklı internet siteleri ve servisleri vasıtasıyla izlediğini savunan hak savunucuları, Google'ın bu eylemlerden önce 'ABD Çocukların Çevrimiçi Mahremiyetinin Korunması Yasası' (Coppa) kapsamında ebeveynlerinden almaları gereken izinleri almadığını işaret etti. 

Hak savunucuları FTC'nin suçlamaları soruşturmasını ve Google'a yöneltilen bu suçlamalardan dolayı yaptırım uygulanmasını talep etti.

'GOOGLE, YILLARDIR ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE YÖNELİK SORUMLULUKLARINDAN KAÇTI'

CCFC'nin yönetici müdürü Josh Golin "Google, popüler çizgi filmler, ninniler ve oyuncak reklamları ile dolu olan YouTube'un 13 yaş altındaki çocuklara uygun olmadığını iki yüzlüce iddia ederek yıllardır çocuklara ve ailelerine yönelik sorumluluklarından kaçtı" ifadlerini kullandı.  Golin "Google çocuklara yönelik reklamlar yayınlayarak çok fazla kar sağlıyor. Google, Coppa'ya uymalı" dedi.

'ABD'DE 6 İLA 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN YÜZDE 80'İ YOUTUBE'U KULLANIYOR' 

Hak savunucularından oluşan organizasyonlar, ABD'de 6 ila 12 yaş arasındaki çocukların yüzde 80'inin Youtube'u kullandığını ve sitenin çocuklar arasında en popüler çevrimiçi platform olduğunu vurguluyor.

Google 2015 yılında çocuklar için 'YouTube Kids' adı verilen uygulamayı yürürlüğe sokmuş ve bunun çocuklara yönelik uygun içerik ve reklamları göstermek için geliştirildiğini açıklamıştı.

'YouTube Kids' uygulaması sitede ebeveynlere daha fazla kontrol olanağı verse de uygulamanın fazla kullanılmadığı ayrıca çocukların diğer Youtube videolarına ulaşabileceği kanal ve videoları kullandığı belirtiliyor.

Şirket ayrıca sitede, şiddet ve çocuklara yönelik suistimal içeren görüntülerin yaygınlaştığı şikayetleri sonrası binlerce moderatörü site genelindeki içerikleri gözden geçirmek için görevlendirdiğini duyurmuştu. 

Acncak hak savunucularına göre bu önlemler yetersiz kalıyor.

Google henüz söz konusu suçlamaya yanıt vermezken, kendilerine  resmi  şikayetin ulaşmadığını belirten YouTube sözcüsü  "Aileleri ve çocukları korumak bizim için her zaman yüksek öncelikli olmuştur. Şikayeti titizlikle inceleyecek ve geliştirebileceğimiz bir şey var mı değerlendireceğiz. Çünkü YouTube çocuklar için değil; sırf bu nedenle YouTube Kids isimli uygulamaya büyük yatırımlar yaparak çocuklara bir alternatif sunduk" dedi.

 FTC, Google'ın yasayı çiğnediğine karar verirse şirket milyarlarca dolar cezaya çarptırılabilir.

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