YouTube videosu iPhone'a nasıl indirilir?
YouTube videolarını internet bağlantısı olmadan seyretmek için iPhone'da nasıl indirebilirsiniz?
iPhone'da YouTube videolarını çevrimdışı olarak izlemek için kaydetmek, çok kolay bir iş değil. YouTube Red üyeleri bir miktar ücret karşılığında videoları reklamsız izleyebiliyor ve indirebiliyorlar. Ancak bu hizmetle indirdiğiniz videoları sadece YouTube uygulaması üzerinde izleyebiliyorsunuz.
Peki YouTube videolarını kamera rulosu üzerinde izlemek istiyorsanız ne yapmalısınız?
YouTube videolarını direkt olarak indiren iPhone uygulamaları, uzun ömürlü olmuyor. Ancak izleyebileceğiniz bir yol daha var. Documents by Readdle uygulamasını indirip kurun. Bir dosya yöneticisi olan bu uygulama, YouTube videolarını indirmeyi kolaylaştırıyor.
Şimdi YouTube uygulamasını kullanarak indirmek istediğiniz YouTube uygulamasına gidin. Videoyu açtıktan sonra Paylaş'a dokunun ve Bağlantıyı kopyala'a dokunun.
Bağlantıyı aldıktan sonra Documents uygulamasına dönün ve sağ alt köşedeki simgeye dokunarak dahili tarayıcıyı açın. Burada YouTube videolarını indirmeye izin veren bir siteye, örneğin PickVideo.net'e gidin.
Video bağlantısı alanına uzun dokunun ve Yapıştır'a dokunarak az önce kopyaladığınız YouTube videosu bağlantısını yapıştırın. Artık Download düğmesine dokunabilirsiniz. Site biraz çalıştıktan sonra indirme bağlantısını gösterecek. Aşağı kaydırarak Download Video with Sound başlığını bulun ve indirmek istediğiniz kalite seçeneğinin yanındaki Download düğmesine dokunun.
Şimdi karışınıza videoyu kaydetmenizi isteyen bir ekran gelecek. Burada video için "videoplayback.mp4" yerine bir dosya adı belirlemenizde fayda var. Videoyu varsayılan kaydetme konumuna kaydedebilirsiniz. Done'a dokunun ve işlemi tamamlayın.
Videoyu Taşıma
Şimdi videoyu kamera rulosu klasörüne taşımanız gerekiyor. Bunun için uygulamanın sağ altındaki Klasör simgesine dokunun ve İndirmeler klasörünü açın. Burada az önce indirdiğiniz dosyanın altındaki elips simgesine dokunun ve Taşı'yı seçin.
Belgeler > Fotoğraflar yolunu izleyin ve ekranın altındaki Fotoğraflara Taşı düğmesine dokunun. Hepsi bu kadar. Telefonunuzda Fotoğraflar uygulamasını açtığınızda videoyu görebileceksiniz. Videoyu Albümler sekmesindeki Videolar klasöründe de görebilirsiniz.
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