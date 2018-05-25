YouTube videosu iPhone'a nasıl indirilir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
25.05.2018 - 07:17, Son Güncelleme:

YouTube videosu iPhone'a nasıl indirilir?

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YouTube videosu iPhone'a nasıl indirilir?

YouTube videolarını internet bağlantısı olmadan seyretmek için iPhone'da nasıl indirebilirsiniz?

iPhone'da YouTube videolarını çevrimdışı olarak izlemek için kaydetmek, çok kolay bir iş değil. YouTube Red üyeleri bir miktar ücret karşılığında videoları reklamsız izleyebiliyor ve indirebiliyorlar. Ancak bu hizmetle indirdiğiniz videoları sadece YouTube uygulaması üzerinde izleyebiliyorsunuz.

Peki YouTube videolarını kamera rulosu üzerinde izlemek istiyorsanız ne yapmalısınız?

YouTube videolarını direkt olarak indiren iPhone uygulamaları, uzun ömürlü olmuyor. Ancak izleyebileceğiniz bir yol daha var. Documents by Readdle uygulamasını indirip kurun. Bir dosya yöneticisi olan bu uygulama, YouTube videolarını indirmeyi kolaylaştırıyor.

Şimdi YouTube uygulamasını kullanarak indirmek istediğiniz YouTube uygulamasına gidin. Videoyu açtıktan sonra Paylaş'a dokunun ve Bağlantıyı kopyala'a dokunun.

Bağlantıyı aldıktan sonra Documents uygulamasına dönün ve sağ alt köşedeki simgeye dokunarak dahili tarayıcıyı açın. Burada YouTube videolarını indirmeye izin veren bir siteye, örneğin PickVideo.net'e gidin.

Video bağlantısı alanına uzun dokunun ve Yapıştır'a dokunarak az önce kopyaladığınız YouTube videosu bağlantısını yapıştırın. Artık Download düğmesine dokunabilirsiniz. Site biraz çalıştıktan sonra indirme bağlantısını gösterecek. Aşağı kaydırarak Download Video with Sound başlığını bulun ve indirmek istediğiniz kalite seçeneğinin yanındaki Download düğmesine dokunun.

Şimdi karışınıza videoyu kaydetmenizi isteyen bir ekran gelecek. Burada video için "videoplayback.mp4" yerine bir dosya adı belirlemenizde fayda var. Videoyu varsayılan kaydetme konumuna kaydedebilirsiniz. Done'a dokunun ve işlemi tamamlayın.

Videoyu Taşıma

Şimdi videoyu kamera rulosu klasörüne taşımanız gerekiyor. Bunun için uygulamanın sağ altındaki Klasör simgesine dokunun ve İndirmeler klasörünü açın. Burada az önce indirdiğiniz dosyanın altındaki elips simgesine dokunun ve Taşı'yı seçin.

Belgeler > Fotoğraflar yolunu izleyin ve ekranın altındaki Fotoğraflara Taşı düğmesine dokunun. Hepsi bu kadar. Telefonunuzda Fotoğraflar uygulamasını açtığınızda videoyu görebileceksiniz. Videoyu Albümler sekmesindeki Videolar klasöründe de görebilirsiniz.

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