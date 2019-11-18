YouTube videolarına sıralama özelliği geldi
Dünyanın tartışmasız en büyük video platformu YouTube'a kullanıcıların fazlasıyla işine yarayacak yeni bir özellik dahil edildi. Kullanıcılar artık videoları diledikleri gibi sıralayabilecek.
YouTube, çalma listesi ve kanalların bünyesinde bulunan videoların isteğe göre sıralanmasına izin vermeye başladı. Eklenen yeni özellik sayesinde kullanıcılar eskiden yeniye, popüler olanından az bilinenine doğru videoları sıralama şansına sahip olacak. Bir süredir test aşamasında olan özellik, yeni bir güncellemeyle aktif hale getirildi ve dünya genelinde tüm kullanıcılara sunulmuş durumda.
Yeni işlevden önce kanal ve çalma listesi videoları, eklendikleri sırada görüntüleniyorlardı. Bunları dilediğiniz gibi sıralamaya yönelik bir işlev bulunmuyordu. Şimdi ise videoları en yeniden en eskiye, en eskiden en yeniye veya popülerliğe göre sıralamanız mümkün. Yenilik sayesinde ilginç videoları bulmak, telefonda da daha kolay olacak.
Yeni sıralama seçeneklerini görmek için herhangi bir kanalın videolar veya çalma listeleri bölümüne gidin ve üstte beliren yeni "Sırala" menüsüne dokunun. Bu adımın ardından yapmanız gereken tek şey ise sıralama kriterini seçmek olacak. Hepsi bu!
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