YouTube videoları pencere modunda nasıl oynatılır?
Chrome kullanırken YouTube videoları pencere modunda nasıl oynatılır? YouTube videolarını küçük pencerede nasıl seyredebilirsiniz?
Chrome'a gelen bir güncelleme ile birlikte videoların küçük pencerelerde oynatılabilmesi de mümkün oldu. Halihazırda Opera'da kullanılan bu özelliğin Chrome'a da gelmiş olması elbette sevindirici bir gelişme. Peki küçük pencerede video izlemek için ne yapmak gerekiyor?
Pencere içinde pencere özelliğini kullanmak oldukça kolay. Bu özelliği kullanabilmek için Chrome sürümünüzün 70 ve üzerinde olması gerekiyor. Sürümü sorgulamak ve güncelleştirme yapmak için Yardım > Chrome Hakkında sayfasına gidip sürümü kontrol edebilir ve güncel değilse güncelleştirme yapabilirsiniz.
Chrome 70 sürümünün yüklü olduğu tarayıcıda herhangi bir video izlerken videoya sağ tıklayıp “Pencere içinde pencere” isimli seçeneğe tıklayarak videoyu minik bir pencerede açabilirsiniz.
YouTube’da videolara sağ tıkladığınız zaman YouTube’un kendi menüsü ile karşılaşacaksınız. “Pencere içinde pencere” modunu aktif edeceğiniz menüyü açmak için ekrana iki defa sağ tıklamak gerekiyor. Herhangi bir YouTube videosu oynatılırken ekrana iki kez sağ tıkladığınızda video küçük pencerede açılacak.
Küçük pencerede açılan videoyu köşelerinden tıklayarak büyütüp ve küçültebilirsiniz. Videoyu pencere moduna aldığımızda asıl sekmedeki video kapanıyor. Bu sayede düşük seviyedeki PC’lerin performansını negatif olarak etkilemeyecek. Şuan için az sayıda oynatıcıda kullanılan bu özellik, ilerleyen dönemde tüm HTML5 oynatıcılarda kullanılabilecek.
Pencere içinde pencere modunda önemli bir sorun bulunuyor. YouTube'da oynatılan bir video bittikten sonra, sıradaki videoya otomatik olarak geçince küçük pencerede siyah görüntü kalıyor. Bu esnada video arkaplanda oynuyor ve ses geliyor. Bu sorunu gideren bir güncelleme yayınlanacaktır.
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