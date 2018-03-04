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    Youtube video indirme özelliği 125 ülkede aktif hale geldi!

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    Yeniliklerine hız kesmeden devam eden Youtube'un, en yeni özelliği ise video indirmeyi sağlayan Youtube Go platformu. Şirket, bu uygulamasını 125 ülkede kullanıma sunmuş durumda.

    Youtube Go'ya sahip kullanıcılar, platform üzerinden yüklenmiş olan videoları indirebiliyor ve o videoları tekrar izlenmek istediklerinde internet kotasından harcama yapmadan izleyebiliyor. Bu özellik ise kullanıcılara Google tarafından Youtube Red programı kapsamında sunuldu. 

    Youtube video indirme özelliği 125 ülkede aktif hale geldi

    Video indirmek isteyen kullanıcılar, ek olarak, videonun görüntü kalitesini de seçebiliyor. Bunlar, düşük kalite, standart kalite ve yüksek kalite olmak üzere üçe ayrılıyor. Ayrıca, indirilen videolar, Bluetooth sayesinde diğer insanlarla da paylaşılabiliyor. Böylece video paylaşma işleminde internet kullanımı ortadan kalkmış oluyor. 

    Youtube video indirme özelliği 125 ülkede aktif hale geldi

    Etiketler: youtube , go , müzik indirme , ülkeler , google
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