Youtube video indirme özelliği 125 ülkede aktif hale geldi!

Youtube Go'ya sahip kullanıcılar, platform üzerinden yüklenmiş olan videoları indirebiliyor ve o videoları tekrar izlenmek istediklerinde internet kotasından harcama yapmadan izleyebiliyor. Bu özellik ise kullanıcılara Google tarafından Youtube Red programı kapsamında sunuldu.

Video indirmek isteyen kullanıcılar, ek olarak, videonun görüntü kalitesini de seçebiliyor. Bunlar, düşük kalite, standart kalite ve yüksek kalite olmak üzere üçe ayrılıyor. Ayrıca, indirilen videolar, Bluetooth sayesinde diğer insanlarla da paylaşılabiliyor. Böylece video paylaşma işleminde internet kullanımı ortadan kalkmış oluyor.