YouTube video çözünürlük sıralamasını değiştirdi
Dünyanın önde gelen video platformu YouTube, bünyesinde sessiz sedasız bir değişiklik yaptı. Kullanıcıların kendi internet hızlarına bağlı olarak çözünürlük ayarını belirlediği kısımda düşük çözünürlük formatı öne çıkarıldı. Peki bu ne demek?
YouTube'ta herkes video izleyebiliyor. İnternetiniz yavaş da olsa çözünürlük ayarını düşük tutarak görüntüleri bir şekilde izlemeye devam edebiliyorsunuz. Bunun için ayrıca bir ayar yapmanıza da gerek yok; YouTube internet hızınıza göre görüntü kalitesi sunuyor. Diğer yandan kendiniz de izlediğiniz videoların çözünürlüğünü belirleyebiliyorsunuz. İşte YouTube tam bu noktada kimseye duyurmadan minik bir değişiklik yaptı.
YouTube'ta çözünürlük seçenekleri en yüksek kaliteden en düşüğe doğru gidiyordu. Yani 1080p60 HDR seçeneği en üst sırada çıkıyordu. Şimdi ise en düşük çözünürlük ayarı liste başına gelmiş durumda. 144p60 HDR seçeneğini artık ilk sırada görüyoruz.
Bu değişikliğin yapılması ise gayet kullanışlı olmuş; zira en kaliteli seçeneğin üst sırada olması mantıklı geliyor, zira çözünürlüğü yükseltmek isteyenlerin elinin direk üst taraftaki seçeneklere gittiği bir gerçek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle