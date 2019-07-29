YouTube ve Netflix, Tesla'nın içine giriyor
Çılgın iş adamı Elon Musk'ın başında bulunduğu ve ürettiği otomobillerle sürücülerin büyük ilgisiyle karşılaşan Tesla, yakında Netflix ve YouTube ile uyumlu hale gelecek.
Tesla otomobillerin ön konsolları, standart bir otomobile kıyasla oldukça farklı bir yapıda bulunuyor. Özellikle Model S'te 17 inç'lik dokunmatik bir ekran sizi karşılıyor. Hal böyle olunca sürücüler bu geniş ekranın avantajlarından sonuna kadar yararlanmak istiyor. Beach Buggy Racing 2 gibi yarış oyunları, Chess gibi zeka oyunlarının yer aldığı panelde şimdi de YouTube ve Netflix sürücülerin hizmetinde olacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, Tesla araçların durduğunda YouTube ve Netflix uygulamalarından sürücülerin faydalanabileceğini vurguladı. Tesla otomobiller hareket halindeyken de izlenebilecek olan videolarla birlikte Tesla otomobiller bir otomobil olmaktan çıkıp eğlence merkezine dönüşme yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.
Elbette bu bir başlangıç. Netflix ve YouTube'un ardından Tesla otomobillerin büyük ekranlarıyla uyumlu çalışacak pek çok uygulama zaman içinde karşımıza çıkacak. Bu noktada en önemli rol elbette üçüncü parti uygulama geliştirenlerde olacak.
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