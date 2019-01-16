YouTube üzerinden video izleyenleri sevindirecek gelişme
Dünyanın tartışmasız en büyük video platformu olan YouTube, kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Yeni gelen bir özellik ile birlikte kullanıcılar artık videolar arasında sadece kaydırma yaparak geçiş yapabilecek.
YouTube'a yeni bir güncelleme geliyor. Ancak bu güncelleme daha çok kullanıcının pratikte videoları seyretmesi için 'ergonomi' sunması bekleniyor. TechCrunch'ın ulaştığı bilgiye göre şirket YouTube'ta hareket kontrolleri üzerine yoğunlaşmış durumda ve yayınlanacak son güncelleme bu kapsamda olacak.
Haftaya yayınlanması beklenen YouTube güncellemesi ile birlikte ekranı kaydırarak videolar arasında geçiş yapabilmek mümkün hale gelecek. Yani video izlerken ekranı sağa veya sola kaydırmanız halinde videolar arası geçiş yapacaksınız.
Ancak tek gelen özellik bu değil elbette. Güncelleme, beraberinde o an izlediğiniz videoyu nerede izlemeyi bıraktığınızı sizinle paylaşacak. Bu özelliğin ekran kaydırma özelliğiyle ile bütünleşmesi bekleniyor. Böylece yanlışlıkla bir başka videoya geçiş yapan kullanıcı, tekrar geri döndüğünde videosunu kaldığı yerden izlemeye devam edebilecek.
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