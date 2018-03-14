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    YouTube telefonda karardı!

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:

    Youtube, bilgisayar üzerinden tarayıcı tarafında kullanıcılarına koyu bir arayüz halihazırda sunuyordu. Son zamanlarda da mobil için koyu tema özelliği üzerine çalışan şirket, bu özelliği aktif hale getirdi.

    İlk olarak Google'ın iOS cihazlarda aktif ettiği koyu tema özelliği, gelecek zamanda da Android platformu için aktif olacak. Ayrıca bu özellik,tarayıcı tarafında çoktandır aktif durumda. 

    YouTube telefonda karardı

    Özelliğin isminden de anlaşılacağı üzere koyu tema, arayüzü siyaha yakın bir renk tonuna bürüyor. Düşük ışıklı bir ortamda olan kullanıcılara yardımcı olacak yeni arayüz, hem cihazın şarj ömrünü uzatacak, hem de kullanıcıların, ekrana daha uzun süre bakmasını sağlayacak. Kullanıcıların bu özelliği kullanmak için yapmaları gereken ise önce Youtube'u cihazlarında açıp, kapattıktan sonra Apple Store'a gidip güncellemeleri kontrol etmesi gerekiyor. Ardından bu özellik aktif olacak. Bu özelliğin şimdilik iOS cihazlarda aktif olduğunu da unutmayın. 

    Kullanıcılar bu özellikle beraber arka planda video oynatma desteğini de istiyordu. Ancak bu özelliğin gelmesi halinde ücrete tabii tutulacağı düşünülüyor. 

    Etiketler: youtube , mobil , koyu tema
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