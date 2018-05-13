YouTube sık sık girenlere 'ara ver' uyarısı
YouTube'a sık sık giriyor ve saatlerce video izliyorsunuz; belki de YouTube'tan başka siteye uzun süredir girmiyorsunuz. Bağımlılığın her türlüsünün zararlı olduğunun bilincinde olan dünya devi, bu bağlamda YouTube bağımlısı olduğunu düşündüğü kullanıcılarına 'ara ver' bildirimi göndermeyi planlıyor.
YouTube sıra dışı bir özelliği sitesi bünyesinde hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ancak bu kez ne görüntü kalitesi iyileştirmesi söz konusu ne de yepyeni bir başka teknolojiyi hayatımıza sunmasından bahsedeceğiz. Bu kez konumuz bağımlılık! Türkiye'de özellikle küçük yaştaki kullanıcıların günün çok büyük bir bölümünü YouTube videolarıyla geçirdiğini düşünürsek, YouTube’un bu kararı ebeveynler için biçilmiş kaftan!
Android kullanıcıları için YouTube uygulamasının içerisine yerleştirilecek olan ara ver seçeneği, kullanıcıların bir kısmına sunuldu. Kullanıcının isteğine göre her 15, 30, 60, 90 yada 180 dakikada bir ara ver bildirimi gösterecek olan bu hizmet, video izleme bağımlılığını büyük ölçüde azaltabilir. YouTube‘da video izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayan kullanıcıların da işine yarayacak olan bu özellik, kullanıcılardan tam not aldı. Yeni özellik kapsamında gelen bir diğer yenilik ise YouTube‘dan gelen tüm bildirimlerin sesini kapatmanıza olanak sağlıyor.
Kullanıcının seçtiği zaman aralığında tüm YouTube bildirimlerinin sesi kapatan bu özellik, özellikle rahatsız edici gece bildirimlerinde rahatsız olan kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.
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