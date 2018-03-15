Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>YouTube şakası sırasında sevgilisini öldüren kadına 6 ay hapis

    YouTube şakası sırasında sevgilisini öldüren kadına 6 ay hapis

    BBC Türkçe
    15.03.2018 - 15:13 | Son Güncelleme:

    ABD'de bir kadın, erkek arkadaşını YouTube kanalları için çektikleri bir videoda vurarak öldürdüğü için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    20 yaşındaki Monalisa Perez, 26 Haziran 2017'de 22 yaşındaki sevgilisi Pedro Ruiz'e 30 santimetre mesafeden ateş açmıştı.

    Ruiz, göğsünde tuttuğu ansiklopedinin onu kurşundan koruyacağını öne sürmüştü.

    Minnesota eyaletinin Halstad şehrinde yaşayan çift, günlük hayatlarını ve yaptıkları şakaları ünlü olmak için YouTube kanallarında yayınlıyordu.

    Bir çocukları olan çift bu sefer daha tehlikeli bir video yayımlayacaklarını duyurmuşlardı.

    Videoyu çektikleri sırada ikinci çocuklarına hamile olan Perez, Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Ben ve Pedro büyük ihtimalle en tehlikeli videomuzu çekeceğiz. ONUN fikri, BENİM değil" demişti.

    Göğsünde tuttuğu ansiklopedinin kendisini kurşundan koruyacağını düşünen Ruiz'e karşı Perez'in ateş açmasını 3 yaşındaki çocukları ve o sırada orada olan 30 kişi izledi.

    Perez, olayın ardından acil yardım hattı 911'i arayarak erkek arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

    Olayla ilgili olarak görülen davada Perez ikinci dereceden cinayet suçunu kabul etti.

    Davaya bakan savcı James Brue ise yaptığı açıklamada, "aptalca eylemin Pedro Ruiz tarafından planlandığını ve zanlının yanlışlıkla ve trajik bir şekilde gösteriyi gerçekleştirmenin güvenli olduğuna inandığını" söyledi.

    Etiketler: youtube , fenomen , ceza
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri