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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.08.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

YouTube Premium üyeliği olanlara Full HD sürprizi

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YouTube Premium üyeliği olanlara Full HD sürprizi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de aktif hale gelen YouTube'un ücretli sürümü YouTube Premium, yepyeni bir özellik daha kazandı. Kullanıcılar, ilerleyen günlerde video indirmek istediklerinde 1080p (Full HD) çözünürlüğü seçip bu işlemi gerçekleştirebilecek.

YouTube Premium üyeliği olan kullanıcılar, uygun bir ücret karşılığında YouTube reklamlarından kurtulabildiği gibi, videoları cihazlarına indirebilme şansına da sahip oluyor. Şirket, bu özelliği aktif hale getirdiğinde maksimum 720p çözünürlüğünde videoların indirilebilmesi mümkündü. Şimdi ise YouTube çözünürlüğü 1080p'ye resmen çıkarıyor. 

Bir Reddit kullanıcısının ekran görüntüsünü paylaşmasıyla ortaya çıkan yeni özellik, YouTube ekiplerince de doğrulandı. Şirket yetkilileri, bu yönde bir çalışma olduğunu kabul ederkenilerleyen günlerde tüm YouTube Premium abonelerine bu özelliğin sunulacağı belirtildi. 

YouTube Premium üyeliği olanlara Full HD sürprizi

Ancak ilginç olan nokta 1080p desteğinin ilk olarak iPhone'lara sunulması oldu. Android cihazlarda ise henüz 720p'nin üzerine çıkmak mümkün değil. Ancak ilerleyen günlerde Google'ın sessiz sedasız 1080p'yi aktif hale getirmesi bekleniyor. 

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