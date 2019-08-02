YouTube Premium üyeliği olanlara Full HD sürprizi
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de aktif hale gelen YouTube'un ücretli sürümü YouTube Premium, yepyeni bir özellik daha kazandı. Kullanıcılar, ilerleyen günlerde video indirmek istediklerinde 1080p (Full HD) çözünürlüğü seçip bu işlemi gerçekleştirebilecek.
YouTube Premium üyeliği olan kullanıcılar, uygun bir ücret karşılığında YouTube reklamlarından kurtulabildiği gibi, videoları cihazlarına indirebilme şansına da sahip oluyor. Şirket, bu özelliği aktif hale getirdiğinde maksimum 720p çözünürlüğünde videoların indirilebilmesi mümkündü. Şimdi ise YouTube çözünürlüğü 1080p'ye resmen çıkarıyor.
Bir Reddit kullanıcısının ekran görüntüsünü paylaşmasıyla ortaya çıkan yeni özellik, YouTube ekiplerince de doğrulandı. Şirket yetkilileri, bu yönde bir çalışma olduğunu kabul ederkenilerleyen günlerde tüm YouTube Premium abonelerine bu özelliğin sunulacağı belirtildi.
Ancak ilginç olan nokta 1080p desteğinin ilk olarak iPhone'lara sunulması oldu. Android cihazlarda ise henüz 720p'nin üzerine çıkmak mümkün değil. Ancak ilerleyen günlerde Google'ın sessiz sedasız 1080p'yi aktif hale getirmesi bekleniyor.
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